У Львові жінка влаштувала стриптиз у відділку поліції

Працівник поліції усе зняв на відео та відкрив адміністративне провадження

Личаківський районний суд міста Львова розглянув справу щодо жінки, яка влаштувала дебош у приміщенні поліції. Порушниця порядку роздягнулася у відділку поліції. За це її судили, проте ніяк не покарали. Про це йдеться у постанові Личаківського районного суду міста Львова.

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За даними суду, жінка у приміщенні Львівського районного управління поліції №1, що на вулиці Романчука, 18, у серпні 2023 року вчинила дебош. Вона роздягнулась, демонструвала свої статеві органи та нецензурно висловлювалась. За цим усім спостерігали відвідувачі правоохоронного органу.

Працівник поліції усе це зняв на відео та відкрив адміністративне провадження. Їй інкримінували ст. 173 КУпАП.

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Личаківський районний суд міста Львова закрив справу щодо жінки, оскільки минули терміни розгляду адміністративного провадження.

Цю постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом 10 днів.

Раніше повідомлялося, що поліцейський у Вінниці отримав ножа у спину на виклику про домашнє насильство.