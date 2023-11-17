У Києві чоловік вилаяв жінку з дитиною, бо вони говорили українською

Чоловік вилаяв та облив пивом жінку з дитиною через українську мову

Порушник нецензурно лаявся та висловлював антиукраїнські гасла

У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння вилаяв та облив пивом перехожу з дитиною через те, що вони спілкувалися українською. Про це повідомляє поліція Києва.

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У соціальних мережах правоохоронці натрапили на відео, на якому чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння спровокував конфлікт з перехожою жінкою.

Зі слів потерпілої, чоловік погрожував їй та її донці на дитячому майданчику через те, що вони розмовляли українською мовою. Порушник нецензурно лаявся та висловлював антиукраїнські гасла. Крім цього, він облив жінку пивом.

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Зазначається, що інцидент трапився на території Дніпровського району столиці.

Правоохоронці встановили особу та місце проживання порушника. Ним виявився 36-річний уродженець Вінниччини.

«На чоловіка склали адміністративні матеріли за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи або виправні роботи.

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«Наразі правоохоронці перевіряють його на прихильність до «руского міра» та на причетність до вчинення інших правопорушень на території міста Києва», – додали в поліції.

Нагадаємо, у Києві 33-річний пасажир маршрутки посварився з 24-річною жінкою, через те, що дитячий візочок начебто перегородив йому вихід.