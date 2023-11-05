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Біля Авдіївки бойові медики взяли в полон окупанта

Надія Карбунар
glavcom.ua
Біля Авдіївки бойові медики взяли в полон окупанта
Військовополоненого медики 59 бригади передали контррозвідникам
фото: скріншот із відео

Росіянин заблукав і захотів запитати дорогу

Бойові медики на Авдіївському напрямку затримали окупанта з підрозділу «Шторм Z», який після невдалого ворожого наступу на українські позиції вцілів і намагався повернутись до своїх. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Авдіївському напрямку тривають тяжкі бої. Окупанти після невдалих спроб атак з підтримкою важкої техніки перейшли до точкових мʼясних штурмів з кількох напрямків одночасно. Наші бійці стримують ці ворожі навали.

Бойові медики 59-ї окремої мотопіхотної бригади рятують життя воїнів. Вони першими зустрічають пораненого бійця з передової, надають допомогу дорогою до стабпункту і часто самі потрапляють під ворожий обстріл.

«Ми знаємо, коли йде наступ, ми маємо попередження, щоб бути завжди готовими. Бувають такі масові поступлення, що вся машина поранених – у машині 6,8 людей», – каже медик евакуаційного відділення медичної роти Сергій.

Ще однин медик Леонід до війни працював фельдшером на швидкій. Водій Василь на позивний «Дід» за кермом, скільки себе памʼятає. Та лише тут на фронті опанував нічне кермування за допомогою тепловізора. Через ці навантаження потроху втрачає  зір.

Під час недавнього нічного виїзду ця група медиків натрапила на окупанта, який заблукав і захотів запитати дорогу. Тоді медики за кілька секунд роззброїли росіянина та повалили на землю. Заблукалим виявився мобілізований на позивний «Малой» з Липецька.

Військовополоненого медики 59 бригади передали контррозвідникам. Сподіваються, що окупанта обміняють на українських оборонців, яких в російському полоні місяцями тримають в нелюдських умовах, порушуючи усі міжнародні конвенції.

Нагадаємо, українські військові ліквідували командира російського козачого батальйону «Терек» із позивним «Кедр».

 

Теги: окупанти полон обстріл водій шторм наступ медик

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