Парламент Німеччини ухвалив державний бюджет на 2027 рік, який передбачає близько €12 млрд на підтримку України. Загальний обсяг державних видатків становитиме €556 млрд, що стало рекордним показником для країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Der Spiegel.

За ухвалення бюджету проголосували 317 депутатів Бундестагу, проти – 260. Порівняно з бюджетом на 2026 рік загальний обсяг видатків збільшили приблизно на €31 млрд. Водночас обсяг нових запозичень у межах основного бюджету та спеціальних фондів передбачили на рівні близько €210 млрд.

Одним із головних пріоритетів державного бюджету стала оборона. Видатки на неї збільшили майже до €140 млрд – найвищого показника з часів завершення холодної війни.

Понад третину бюджетних коштів передбачили на соціальну сферу та забезпечення зайнятості, зокрема фінансування системи пенсійного страхування.

Німецький уряд також запланував реформу податку на доходи фізичних осіб, спрямовану на зменшення фінансового навантаження на родини та громадян із низькими й середніми доходами. Зокрема, йдеться про збільшення допомоги на дітей та підвищення неоподатковуваного мінімуму доходів. Водночас для заможних громадян запропонували збільшити податкове навантаження.

Однак через розбіжності між консервативним блоком ХДС/ХСС та Соціал-демократичною партією Німеччини відповідну реформу досі не ухвалили.

Крім того, під час бюджетних переговорів парламентарі відмовилися від запланованого урядом скорочення житлових субсидій, доплат на дітей та інших соціальних виплат.

Ухваленню бюджету передували тривалі суперечки між партнерами по урядовій коаліції. Зокрема, консерватори наполягали на зниженні податку на електроенергію для всіх споживачів у 2027 році. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що процес підготовки державного бюджету «точно не заслуговував на приз за красу».