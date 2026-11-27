За підсумками 2026 року видобуток нафти в Росії становитиме 494 млн тонн – найнижчий показник із 2008 року. Російський уряд не зміг виконати навіть скоригований у бік зменшення прогноз нафтовидобутку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За даними, які озвучив віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак, порівняно з минулим роком обсяги видобутку нафти скоротилися на 3,4%, а порівняно з 2024 роком – на 4,3%.

Протягом останніх років обсяги нафтовидобутку в Росії систематично знижувалися:

2022 рік – 535 млн тонн;

2023 рік – 530 млн тонн;

2024 рік – 516 млн тонн;

2025 рік – 511,5 млн тонн;

2026 рік – 494 млн тонн (прогноз).

Навіть під час пандемії коронавірусу, коли нафтовидобувні компанії були змушені зупиняти свердловини, обсяги виробництва залишалися вищими та становили 512,7 млн тонн.

Спочатку російський уряд прогнозував видобуток 525 млн тонн нафти у 2026 році. Згодом оцінку знизили до 511 млн тонн, однак і цього показника, за останнім прогнозом, досягти не вдасться.

За словами аналітика швейцарського банку UBS Джованні Стауново, одним із чинників скорочення нафтовидобутку стали атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Зупинка підприємств призвела до падіння обсягів нафтопереробки до мінімуму за 20 років. Через неможливість експортувати всю надлишкову нафту російські компанії були змушені скорочувати її видобуток.

Водночас проблеми російської нафтової галузі розпочалися ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Однією з причин стало виснаження родовищ, відкритих за радянських часів.

За даними видання, нафта щороку приносить Росії близько $120 млрд доходів. Скорочення видобутку загрожує зменшенням фінансових можливостей Кремля та послабленням його міжнародного впливу.

Російський уряд визнав, що без значних інвестицій, технологічного прориву та змін у регулюванні галузі країні загрожує подальше стрімке падіння нафтовидобутку.

За найгіршим сценарієм, який передбачає посилення західних санкцій та прискорення глобальної відмови від вуглеводнів, до 2050 року річний видобуток нафти в Росії скоротиться до 171 млн тонн – майже втричі порівняно з нинішнім показником. За такого сценарію експорт російської нафти впаде до нуля.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо, що американський мільярдер Тодд Боелі підписав угоду про придбання закордонних активів російського «Лукойлу». Компанія почала шукати покупців на міжнародні активи після запровадження американських санкцій у жовтні 2025 року.