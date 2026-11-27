Президент України Володимир Зеленський присудив Національну премію України імені Бориса Патона за 2026 рік. Серед лауреатів – Марина Стефанчук, дружина голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Розмір кожної премії становить 500 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1136/2026.

Відповідно до документа, премії присуджено на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона. Загалом президент відзначив 61 лауреата за вісім наукових робіт. Одну з відзнак присуджено посмертно.

Марина Стефанчук є докторкою юридичних наук та професоркою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона отримала відзнаку за роботу «Правове забезпечення повоєнного відродження України» разом із шістьма іншими науковцями.

Лауреати Національної премії України імені Бориса Патона 2026 року

За роботу «Правове забезпечення повоєнного відродження України»:

Олексій Кот;

Андрій Гриняк;

Андрій Гриценко;

Марина Стефанчук;

Михайло Костицький;

Василь Шакун;

Артем Янчук.

За роботу «Прогнозування властивостей елементів конструкцій і систем різноцільового призначення за дії фізичних полів»:

Юрій Токовий;

Михайло Андрійчук;

Євген Сторожук;

Володимир Максимюк;

Віталій Василик;

Сергій Солодкий;

Ярослав Жук;

Володимир Станкевич.

За роботу «Кібермоніторинг об'єктів критичної інфраструктури»:

Сергій Стіренко;

Дмитро Ланде;

Юрій Гордієнко;

Ірина Стьопочкіна;

Олександр Куляниця;

Віктор Прищепа;

Віктор Заєць;

Вячеслав Горьовий.

За роботу «Цифрова трансформація електроенергетики України та її інтеграція в європейський енергопростір»:

Ігор Блінов;

Сергій Денисюк;

Володимир Мірошник;

Олександр Сподинський;

Петро Лежнюк;

Костянтин Ущаповський;

Руслан Слободян;

Олег Козачук.

За роботу «Стійкість та відновлення об'єктів зберігання та транспортування природного газу»:

Сергій Максимов;

Людмила Ниркова;

Олексій Міленін;

Ольга Звірко;

Ігор Чудик;

Василь Запухляк;

Володимир Рудко.

За роботу «Лікування поранених з бойовою травмою живота і тазової ділянки»:

Галина Осьодло;

Володимир Бурлука;

Ігор Собко;

Роман Зацаринний;

Євген Симулика;

Олександр Фомін;

Юрій Міхеєв;

Наталія Притульська.

За роботу «Система надання офтальмологічної допомоги пораненим у воєнно-польових та госпітальних умовах»:

Наталія Пасєчнікова;

Надія Ульянова;

Оксана Сідак-Петрецька;

Ростислав Гибало;

Ігор Храмов;

Володимир Саламашак;

Роберт Алан Маццолі.

За роботу «Розробка та впровадження сучасних стратегій корекції мікробіому»:

Лариса Сафронова;

Марина Фоміна;

Інна Гармашева;

Діана Заболотна;

Людмила Кривохатська;

Марина Кривцова;

Ростислав Бубнов;

Лідія Бабенко (посмертно).

Нагадаємо, раніше «Главком» у матеріалі «Університетська рулетка. Як держава ліквідовує «зайві» виші» розповідав про діяльність представників родини Стефанчуків у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Зокрема, у 2024 році Марина Стефанчук отримала у цьому закладі 565,2 тис. грн заробітної плати.

Також «Главком» публікував детальне досьє на Руслана Стефанчука, у якому розповідав про його політичну та наукову кар'єру, родину й задеклароване майно.