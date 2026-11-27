Лубінець заявив, що проведення гуманітарної місії на Кінбурнській косі залежить від погодження ЗСУ та гарантій безпеки

Україна поки не розпочала підготовку гуманітарної місії на Кінбурнській косі в Миколаївській області. Для реалізації такої ініціативи необхідно отримати погодження Збройних сил України та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, він уже ознайомився з інформацією про можливе проведення гуманітарної місії на Кінбурнській косі та отримав відповідні звернення. Водночас рішення про початок роботи над ініціативою залежить від позиції українського військового командування.

«По Миколаївській області – ще ми не брали це в роботу. Як людина, яка в цьому бере безпосередню участь, я виходжу спочатку з позиції ЗСУ. Щоб передавати будь-яку пропозицію російській стороні за участі американських посередників, мені треба почути позицію ЗСУ», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен пояснив, що початок переговорів стосовно проведення гуманітарних операцій у будь-якому регіоні потребує попереднього підтвердження військовими можливості забезпечення режиму тиші без шкоди для обороноздатності України.

Водночас Лубінець повідомив, що наразі триває підготовка гуманітарних операцій з евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, 12 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна розпочала підготовку до проведення гуманітарних місій на тимчасово окупованих територіях за підтримки США. Ініціативи передбачають тимчасове припинення вогню для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення. Перша леді США Меланія Трамп підтвердила готовність сприяти проведенню таких операцій.