Міноборони оновить інформацію в реєстрі «Оберіг» у три етапи

Міністерство оборони роз'яснило механізм та терміни оновлення військово-облікових даних чоловіків віком від 17 до 60 років у реєстрі «Оберіг». Процедура передбачає три етапи: передачу інформації, її верифікацію та актуалізацію. Після перевірки отримані від Державної міграційної служби дані знищать. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві пояснили, що під час роботи з реєстром виявили випадки, коли інформація про громадян потребує уточнення, доповнення або оновлення.

Через технічні обмеження системи електронної взаємодії державних реєстрів «Трембіта» здійснити необхідне оновлення в повному обсязі за допомогою наявного механізму неможливо. Саме тому Кабмін ухвалив окрему постанову №1466 від 25 листопада 2026 року.

Коли оновлять дані в реєстрі «Оберіг»

Процедура відбуватиметься у три етапи:

Передача інформації. Державна міграційна служба має передати актуальні персональні дані Міноборони протягом 30 календарних днів із дня набрання чинності постановою.

Державна міграційна служба має передати актуальні персональні дані Міноборони протягом 30 календарних днів із дня набрання чинності постановою. Верифікація. Міністерство оборони протягом 30 днів із моменту отримання інформації звірить її з відомостями в реєстрі «Оберіг».

Міністерство оборони протягом 30 днів із моменту отримання інформації звірить її з відомостями в реєстрі «Оберіг». Актуалізація. За результатами перевірки відповідні зміни внесуть до військового реєстру протягом 120 днів після завершення верифікації.

Що буде з персональними даними чоловіків

У Міноборони наголосили, що передача та обробка інформації здійснюватимуться відповідно до законодавства про захист персональних даних. Для обміну відомостями між державними органами використовуватимуть захищені методи передачі інформації.

Після завершення верифікації Міноборони знищить отримані від Державної міграційної служби дані у встановленому законодавством порядку.

Заступниця міністра оборони Любов Галан наголосила, що громадяни не повинні повторно надавати інформацію, яка вже міститься в державних реєстрах.

За її словами, завдання відомства полягає в забезпеченні ефективного обміну інформацією між державними реєстрами.

У Міністерстві оборони очікують, що оновлення реєстру дозволить усунути розбіжності в персональних даних, підвищити їхню точність та вдосконалити цифрові сервіси військового обліку.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів доручив перевірити дані всіх чоловіків віком від 17 до 60 років. Зокрема, Міноборони отримає паспортні дані, адреси проживання, податкові номери, цифрові фотографії та відомості про оформлення документів для постійного проживання за кордоном.

Також у серпні уряд зобов'язав Державну податкову службу передати Міноборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Інформацію використовуватимуть для виявлення громадян, відомості про яких відсутні у військовому реєстрі.

До слова, у вересні Міноборони повідомило про запровадження автоматичного виключення громадян із військового обліку за віком. Відповідний статус відображатиметься в застосунку «Резерв+» на підставі даних реєстру «Оберіг».