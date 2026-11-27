Україна покращила інфраструктуру одного з ключових пунктів пропуску до Польщі

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України завершило поточний ремонт міжнародного пункту пропуску «Устилуг – Зосін» на українсько-польському кордоні. Під час робіт використали сучасну модульну інфраструктуру, що дозволило покращити умови для громадян та працівників контрольних служб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У відомстві наголосили, що «Устилуг – Зосін» є єдиним автомобільним пунктом пропуску на Волині, через який здійснюється оформлення легкових автомобілів. Його модернізація спрямована насамперед на підвищення комфорту та безпеки громадян, які перетинають державний кордон.

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фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України﻿

Під час ремонтних робіт:

оновлено адміністративні будівлі та модульну інфраструктуру;

відремонтовано дорожнє покриття, фасади, тротуари та інженерні мережі;

встановлено додаткові модульні приміщення й санітарні блоки для працівників органів контролю;

облаштовано навіси для поглибленого огляду транспорту;

оновлено в’їзну стелу України та благоустрій території.

За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, модернізація прикордонної інфраструктури має сприяти підвищенню швидкості перетину державного кордону та ефективності роботи контрольних служб.

«Наше завдання – щоб люди перетинали кордон у комфортних умовах, а контрольні служби мали сучасну інфраструктуру для ефективної роботи. Ми послідовно оновлюємо пункти пропуску, адже це не лише про комфорт, а й про безпеку, швидкість перетину кордону та зміцнення спроможності прикордонної інфраструктури України», – зазначив Калашник.

У міністерстві додали, що застосування сучасної модульної інфраструктури дозволило оперативно провести модернізацію пункту пропуску та ефективно використати державні ресурси.

Оновлення пунктів пропуску є частиною системної роботи держави над розвитком прикордонної інфраструктури та покращенням умов перетину кордону для громадян і бізнесу.

Нагадаємо, у липні 2025 року строки ремонту пункту пропуску «Устилуг – Зосін» на кордоні з Польщею продовжили до кінця грудня. На період проведення робіт частково обмежили рух транспорту окремими смугами. Водночас Держприкордонслужба зафіксувала зростання пасажиропотоку через цей пункт пропуску на 25–35% на тлі літнього туристичного сезону.