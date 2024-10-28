Бойлер: який краще обрати і чому

Бойлер: який краще обрати і чомуРеклама
Як не прогадати і придбати найоптимальніший варіант нагрівача води
Гаряча вода вдома – елементарна потреба в нинішній час. Це можливість зручно помити посуд, прийняти душ та випрати білизну будь-коли. Аби не залежати від центрального постачання гарячої води та робити всі ці справи без біганини з каструлями і чайниками, необхідно придбати бойлер. Як не розгубитися у величезному асортименті, який пропонують магазини? Чому кращим вибором є бойлер з сухим теном, хоча він дорожче? До слова, інтернет-магазин техніки Венкон може запропонувати нижчу вартість таких водонагрівачів, адже продає нагрівачі за ціною виробника.
Критерії вибору бойлера
При виборі нагрівача потрібно звертати увагу на:
- Виробника. Краще – якщо це буде бренд, який встиг зарекомендувати себе на ринку.
- Об’єм. Скажімо, для дачі чи квартири, якою користуються час від часу, купують бойлери до 30 літрів. Для двох осіб доречніше брати нагрівач на 40-65 літрів, а для сім’ї з трьох осіб – не менше 70 л. Якщо у квартирі проживає більше людей, то і бойлер, відповідно, потрібен більший.
- Потужність. Чим більший бойлер, тим більша його потужність. Так, моделі на 30 л, як правило, розраховані на потужність 1-1,5 кВт, а водонагрівачі на 100-150 л – не менше 2,1 кВт.
- Час нагріву. Природно, чим більший літраж, тим більше часу грітиметься вода. До прикладу, бойлер на 30 л грітиметься до 1,5 години, тоді як великий бойлер на 120 л – не менше, ніж 4 години.
- Тип трубчатого електронагрівача (ТЕН): мокрий ТЕН і сухий ТЕН. На цьому пункті зупинимося детальніше.
ТЕНи: який кращий?
ТЕН – це, власне, елемент, завдяки якому у баку нагрівається вода. Він може бути або мокрим, або сухим.
Мокрий ТЕН – тип електронагрівача, який розміщується безпосередньо у воді. Нагрівач такого типу працює як великий кип’ятильник, і навіть нагадує його за формою: зігнута спіраль. Існують різні варіанту металу, з якого вироблена ця спіраль, але найчастіше це – мідь.
Безумовною перевагою мокрого ТЕНа є його ціна – як привило, такі моделі дешевші за бойлери, у який встановлений сухий ТЕН. Однак, на цьому плюси вичерпуються, а от мінусів чимало:
- часті поламки: тут знову доречне порівняння з кип’ятильником, адже через постійний контакт з водою ТЕН вкривається накипом, а отже, потребує періодичної заміни;
- незручність заміни, адже коли деталь треба буде міняти, доведеться зливати всю воду з бака;
- відносна небезпека приладу: через прямий контакт з водою, існує ймовірнісит – хоч і мінімальна – що електричний струм може «пробити» бак і вразити людину, яка приймає душ.
Сухий ТЕН – тип електронагрівача, який не має безпосереднього контакту з водою. Нагрівальний елемент поміщений у спеціальну колбу, від якої вже гріється вода. Такі моделі є більш сучасними за бойлери з мокрими ТЕНами.
Так, у них теж є певні недоліки:
- складність ремонту – оскільки сама конструкція складніша, її затратніший, ніж ремонт мокрого ТЕНа. Водночас повністю спустошувати бак не потрібно буде.
- ціна приладу – вона у середньому вища, ніж на водонагрівачі із мокрим ТЕНом. Утім, і цьому можна зарадити: якщо ретельно обрати місце покупки. Скажімо, інтернет-магазин техніки Венкон допоможе зекономити на купівлі такої техніки.
Переваг бойлерів із сухим ТЕНом мають чимало:
- Безпека. Причому прилад є безпечним не лише з причини, що нагрівальний елемент не контактує з водою, а ще й тому, що сам елемент виконаний не з металу, а з кераміки. Тож користувач не ризикує отримати враження струмом.
- Термін служби. Оскільки сухий ТЕН не набирає на себе накип, прослужить без ремонту він значно довше за мокрий.
- Сухий ТЕН має менші розміри, він компактніший за мокрий. Відтак, у бойлері може використовуватися не один, а одразу два сухі ТЕНи: одночасно чи по черзі.
Пам’ятайте, що економія при купівлі бойлера може відгукнутися частими і недешевими ремонтами у майбутньому. Тож краще зверніть увагу саме на моделі із сухими ТЕНами, і обирайте той магазин побутової техніки для дому, де продають бойлери за ціною виробника.
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