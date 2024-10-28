Бойлер: який краще обрати і чому

Як не прогадати і придбати найоптимальніший варіант нагрівача води

Гаряча вода вдома – елементарна потреба в нинішній час. Це можливість зручно помити посуд, прийняти душ та випрати білизну будь-коли. Аби не залежати від центрального постачання гарячої води та робити всі ці справи без біганини з каструлями і чайниками, необхідно придбати бойлер. Як не розгубитися у величезному асортименті, який пропонують магазини? Чому кращим вибором є бойлер з сухим теном, хоча він дорожче? До слова, інтернет-магазин техніки Венкон може запропонувати нижчу вартість таких водонагрівачів, адже продає нагрівачі за ціною виробника.

Критерії вибору бойлера

При виборі нагрівача потрібно звертати увагу на:

Виробника. Краще – якщо це буде бренд, який встиг зарекомендувати себе на ринку.

Об’єм. Скажімо, для дачі чи квартири, якою користуються час від часу, купують бойлери до 30 літрів. Для двох осіб доречніше брати нагрівач на 40-65 літрів, а для сім’ї з трьох осіб – не менше 70 л. Якщо у квартирі проживає більше людей, то і бойлер, відповідно, потрібен більший.

Потужність. Чим більший бойлер, тим більша його потужність. Так, моделі на 30 л, як правило, розраховані на потужність 1-1,5 кВт, а водонагрівачі на 100-150 л – не менше 2,1 кВт.

Час нагріву. Природно, чим більший літраж, тим більше часу грітиметься вода. До прикладу, бойлер на 30 л грітиметься до 1,5 години, тоді як великий бойлер на 120 л – не менше, ніж 4 години.

Тип трубчатого електронагрівача (ТЕН): мокрий ТЕН і сухий ТЕН. На цьому пункті зупинимося детальніше.

ТЕНи: який кращий?

ТЕН – це, власне, елемент, завдяки якому у баку нагрівається вода. Він може бути або мокрим, або сухим.

Мокрий ТЕН – тип електронагрівача, який розміщується безпосередньо у воді. Нагрівач такого типу працює як великий кип’ятильник, і навіть нагадує його за формою: зігнута спіраль. Існують різні варіанту металу, з якого вироблена ця спіраль, але найчастіше це – мідь.

Безумовною перевагою мокрого ТЕНа є його ціна – як привило, такі моделі дешевші за бойлери, у який встановлений сухий ТЕН. Однак, на цьому плюси вичерпуються, а от мінусів чимало:

часті поламки: тут знову доречне порівняння з кип’ятильником, адже через постійний контакт з водою ТЕН вкривається накипом, а отже, потребує періодичної заміни;

незручність заміни, адже коли деталь треба буде міняти, доведеться зливати всю воду з бака;

відносна небезпека приладу: через прямий контакт з водою, існує ймовірнісит – хоч і мінімальна – що електричний струм може «пробити» бак і вразити людину, яка приймає душ.

Сухий ТЕН – тип електронагрівача, який не має безпосереднього контакту з водою. Нагрівальний елемент поміщений у спеціальну колбу, від якої вже гріється вода. Такі моделі є більш сучасними за бойлери з мокрими ТЕНами.

Водонагрівач із сухим ТЕНом фото: Vencon

Так, у них теж є певні недоліки:

складність ремонту – оскільки сама конструкція складніша, її затратніший, ніж ремонт мокрого ТЕНа. Водночас повністю спустошувати бак не потрібно буде.

ціна приладу – вона у середньому вища, ніж на водонагрівачі із мокрим ТЕНом. Утім, і цьому можна зарадити: якщо ретельно обрати місце покупки. Скажімо, інтернет-магазин техніки Венкон допоможе зекономити на купівлі такої техніки.

Переваг бойлерів із сухим ТЕНом мають чимало:

Безпека. Причому прилад є безпечним не лише з причини, що нагрівальний елемент не контактує з водою, а ще й тому, що сам елемент виконаний не з металу, а з кераміки. Тож користувач не ризикує отримати враження струмом.

Термін служби. Оскільки сухий ТЕН не набирає на себе накип, прослужить без ремонту він значно довше за мокрий.

Сухий ТЕН має менші розміри, він компактніший за мокрий. Відтак, у бойлері може використовуватися не один, а одразу два сухі ТЕНи: одночасно чи по черзі.

Пам’ятайте, що економія при купівлі бойлера може відгукнутися частими і недешевими ремонтами у майбутньому. Тож краще зверніть увагу саме на моделі із сухими ТЕНами, і обирайте той магазин побутової техніки для дому, де продають бойлери за ціною виробника.