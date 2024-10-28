Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Бойлер: який краще обрати і чому

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бойлер: який краще обрати і чому
Бойлер – необхідна техніка для дому
фото: Vencon

Як не прогадати і придбати найоптимальніший варіант нагрівача води

Гаряча вода вдома – елементарна потреба в нинішній час. Це можливість зручно помити посуд, прийняти душ та випрати білизну будь-коли. Аби не залежати від центрального постачання гарячої води та робити всі ці справи без біганини з каструлями і чайниками,  необхідно придбати бойлер. Як не розгубитися у величезному асортименті, який пропонують магазини? Чому кращим вибором є бойлер з сухим теном, хоча він дорожче? До слова, інтернет-магазин техніки Венкон може запропонувати нижчу вартість таких водонагрівачів, адже продає нагрівачі за ціною виробника.

Критерії вибору бойлера

При виборі нагрівача потрібно звертати увагу на:

  • Виробника. Краще – якщо це буде бренд, який встиг зарекомендувати себе на ринку.
  • Об’єм. Скажімо, для дачі чи квартири, якою користуються час від часу, купують бойлери до 30 літрів. Для двох осіб доречніше брати нагрівач на 40-65 літрів, а для сім’ї з трьох осіб – не менше 70 л. Якщо у квартирі проживає більше людей, то і бойлер, відповідно, потрібен більший.
  • Потужність. Чим більший бойлер, тим більша його потужність. Так, моделі на 30 л, як правило, розраховані на потужність 1-1,5 кВт, а водонагрівачі на 100-150 л – не менше 2,1 кВт.
  • Час нагріву. Природно, чим більший літраж, тим більше часу грітиметься вода. До прикладу, бойлер на 30 л грітиметься до 1,5 години, тоді як великий бойлер на 120 л – не менше, ніж 4 години.
  • Тип трубчатого електронагрівача (ТЕН): мокрий ТЕН і сухий ТЕН. На цьому пункті зупинимося детальніше.

ТЕНи: який кращий?

ТЕН – це, власне, елемент, завдяки якому у баку нагрівається вода. Він може бути або мокрим, або сухим.

Мокрий ТЕН – тип електронагрівача, який розміщується безпосередньо у воді. Нагрівач такого типу працює як великий кип’ятильник, і навіть нагадує його за формою: зігнута спіраль. Існують різні варіанту металу, з якого вироблена ця спіраль, але найчастіше це – мідь.

Безумовною перевагою мокрого ТЕНа є його ціна – як привило, такі моделі дешевші за бойлери, у який встановлений сухий ТЕН. Однак, на цьому плюси вичерпуються, а от мінусів чимало:

  • часті поламки: тут знову доречне порівняння з кип’ятильником, адже через постійний контакт з водою ТЕН вкривається накипом, а отже, потребує періодичної заміни;
  • незручність заміни, адже коли деталь треба буде міняти, доведеться зливати всю воду з бака;
  • відносна небезпека приладу: через прямий контакт з водою, існує ймовірнісит – хоч і мінімальна – що електричний струм може «пробити» бак і вразити людину, яка приймає душ.

Сухий ТЕН – тип електронагрівача, який не має безпосереднього контакту з водою. Нагрівальний елемент поміщений у спеціальну колбу, від якої вже гріється вода. Такі моделі є більш сучасними за бойлери з мокрими ТЕНами.

Водонагрівач із сухим ТЕНом
Водонагрівач із сухим ТЕНом
фото: Vencon

Так, у них теж є певні недоліки:

  • складність ремонту – оскільки сама конструкція складніша, її затратніший, ніж ремонт мокрого ТЕНа. Водночас повністю спустошувати бак не потрібно буде.
  • ціна приладу – вона у середньому вища, ніж на водонагрівачі із мокрим ТЕНом. Утім, і цьому можна зарадити: якщо ретельно обрати місце покупки. Скажімо, інтернет-магазин техніки Венкон допоможе зекономити на купівлі такої техніки.

Переваг бойлерів із сухим ТЕНом мають чимало:

  • Безпека. Причому прилад є безпечним не лише з причини, що нагрівальний елемент не контактує з водою, а ще й тому, що сам елемент виконаний не з металу, а з кераміки. Тож користувач не ризикує отримати враження струмом.
  • Термін служби. Оскільки сухий ТЕН не набирає на себе накип, прослужить без ремонту він значно довше за мокрий.
  • Сухий ТЕН має менші розміри, він компактніший за мокрий. Відтак, у бойлері може використовуватися не один, а одразу два сухі ТЕНи: одночасно чи по черзі.

Пам’ятайте, що економія при купівлі бойлера може відгукнутися частими і недешевими ремонтами у майбутньому. Тож краще зверніть увагу саме на моделі із сухими ТЕНами, і обирайте той магазин побутової техніки для дому, де продають бойлери за ціною виробника.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Бойлер: який краще обрати і чому
Бойлер: який краще обрати і чому
Кабмін затвердив посилення військового обліку: деталі
Кабмін затвердив посилення військового обліку: деталі
Мертвий лев на смітнику: поліція оприлюднила результати перевірки
Мертвий лев на смітнику: поліція оприлюднила результати перевірки
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
Яким силовим структурам довіряють українці найбільше: результати опитування
Яким силовим структурам довіряють українці найбільше: результати опитування
Названо найпопулярніше джерело інформації серед українців
Названо найпопулярніше джерело інформації серед українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
19K
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
17K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
16K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua