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Боксер Ломаченко знову втрапив у скандал (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Боксер Ломаченко знову втрапив у скандал (відео)
фото: з відкритих джерел

Боксер опублікував звернення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія

Титулований боксер із України Василь Ломаченко вирішив підтримати Московську церкву, яку Україна попросила звільнити будівлі Києво-Печерсьої лаври. Боксер опублікував в інстаграмі звернення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Зокрема у відео Паканич жаліється на вигнання  Московської церкви з Лаври.

Боксер Ломаченко знову втрапив у скандал (відео) фото 1

Нагадаємо, скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври. У відеозверненні Павло заявив, що він та його «братія» нікуди йти не збираються.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

До слова, глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

Теги: Василь Ломаченко свято відео лавра церква

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