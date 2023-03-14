Боксер Ломаченко знову втрапив у скандал (відео)

Боксер опублікував звернення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія

Титулований боксер із України Василь Ломаченко вирішив підтримати Московську церкву, яку Україна попросила звільнити будівлі Києво-Печерсьої лаври. Боксер опублікував в інстаграмі звернення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Зокрема у відео Паканич жаліється на вигнання Московської церкви з Лаври.

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Нагадаємо, скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври. У відеозверненні Павло заявив, що він та його «братія» нікуди йти не збираються.

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Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

До слова, глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.