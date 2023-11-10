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Британія раніше термінів завершила підготовку 30 тис. українських військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія раніше термінів завершила підготовку 30 тис. українських військових
Британія завершила підготовку 30 тисяч військових ЗСУ
фото: Генштаб

Курс складався з поводження зі зброєю, першої допомоги на полі бою, підготовки з питань права збройних конфліктів, тактики патрулювання та підготовки у сільській місцевості

У Великій Британії завершили підготовку 30 тис. українських військових – на сім тижнів раніше, аніж планувалось. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Велика Британія навчила більше українських новобранців, ніж обіцяла – сьогодні перевиконано нашу ціль у 30 тисяч на рік, на сім тижнів раніше. Ми залучили міжнародних партнерів і можемо пишатися реальними змінами, які ми робимо для свободи України тут, у Великій Британії. Слава Україні», – наголосив міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Грант Шаппс.

Понад 30 тис. українських чоловіків і жінок пройшли підготовку, щоб стати солдатами в межах найбільшої військової програми такого роду на британській землі з часів Другої світової війни.

Британія раніше термінів завершила підготовку 30 тис. українських військових фото 1

Навчання було розпочато у Великій Британії після того, як операцію «Орбітал», довгострокову програму навчання британської армії в Україні, довелося зупинити, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Після запуску минулого літа до програми приєдналися низка міжнародних партнерських Збройних сил, надаючи життєво важливий досвід, навчання і розуміння бойових дій на передовій.

До цих країн належать: Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди та Австралія. І сьогодні союзник по НАТО Румунія також підтвердила свою участь, збільшивши загальну кількість країн-партнерів до десяти.

Курс триває щонайменше п’ять тижнів і складається з поводження зі зброєю, першої допомоги на полі бою, підготовки з питань права збройних конфліктів, тактики патрулювання та підготовки у сільській місцевості.

«Я радий, що ми перевищимо ціль на цей рік, і дякую британським тренерам і нашим міжнародним партнерам, які працювали день і ніч, щоб досягти рубежу раніше запланованого терміну. Я також віддаю належне рішучості та стійкості хоробрих українських новобранців, які прибувають до британських берегів» – зазначив Шаппс.

Триває 625-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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