Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ

Відповідно до наказу №8572 у списку заброньованих на найближчі півроку вказані такі компанії як «Гловоапп Україна» (доставка Glovo), «Фавбет Тек»

Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників Glovo, рекламні агенції, букмекерські контори та компанії з власниками зі США

Про це повідомив народний депутат від «слуг» Олександр Федієнко та опублікував відповідний документ.

Як зазначається, відповідно до наказу №8572 у списку заброньованих на найближчі півроку вказані такі компанії як «Гловоапп Україна» (доставка Glovo), «Фавбет Тек» (компанія зі схожою назвою приймає ставки на спорт), «ССМ» (рекламне агентство), «Віза Україна» (консультаційні послуги для бізнесу, власники – дві американські компанії), фірма «Агрі Чейн» (частина агрохолдингу «Астарта»).

Найбільш очевидний зв’язок з армією серед зазначених у документі фірм має лише компанія «Корт», яка займається розробкою систем РЕБ та безпілотників.

Нагадаємо, 14 травня Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Зокрема, перелік таких підприємства затверджується Міненерго.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.

Раніше депутати Верховної Ради запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.