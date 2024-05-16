Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мінекономіки після скандалу скасувало бронювання працівникам Glovo, Visa та Favbet

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мінекономіки після скандалу скасувало бронювання працівникам Glovo, Visa та Favbet
Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників Glovo, рекламні агенції, букмекерські контори
фото з відкритих джерел

Юлія Свириденко: «З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації»

Через суспільний резонанс через інформацію про бронювання працівників окремих компаній, міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила у Facebook.

Мінекономіки після скандалу скасувало бронювання працівникам Glovo, Visa та Favbet фото 1

«Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній. З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу», – йдеться у повідомленні.

Свириденко також пояснила, яким чином відбулося бронювання. «Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.

Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників», – зазначила вона.

Свириденко пообіцяла провести оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці. «Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час», – зазначила міністерка.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «слуг» Олександр Федієнко повідомив, що Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників Glovo, рекламні агенції, букмекерські контори та компанії з власниками із США.

Теги: мобілізація бронювання від мобілізації Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року команда «Київ-Баскет» виграла бронзові нагороди Суперліги
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
Вчора, 19:34
Росія вербує переважно студентів та мігрантів
РФ вербує громадян щонайменше 21 країни для війни в Україні – Forbes
12 травня, 21:03
Зеленський схвалив продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб
Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації
9 травня, 17:42
Аграрії закликали Кабмін продовжити дію чинної моделі бронювання: робітники йдуть з «прозорих» компаній
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
Феміда взяла до уваги донат на суму 26,8 тис. грн, який обвинувачений добровільно перерахував до ЗСУ
Військовозобов’язаний відмовився від повістки, бо злякався «страшилок» про ТЦК. Суд ухвалив вирок
2 травня, 19:07
Правоохоронці вилучили медичну документацію чоловіків, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
1 травня, 08:24
Як пояснив чоловік, перед явкою до військкомату він напився, через що на наступний день почував себе погано
На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля: як його покарали
28 квiтня, 18:00
Усі питання щодо перебування іноземців у Німеччині належать до компетенції саме земельної влади
Берлін пояснив, чи можуть українці залишатися у Німеччині з недійсним паспортом
25 квiтня, 16:49
Мін’юст застерігає: мобілізація багатодітних батьків, у яких заборгованість за аліментами більше трьох місяців, ні в якому разі не має бути покаранням
Не платиш аліменти – на фронт! Влада знайшла резерв для мобілізації Війна і право
24 квiтня, 14:00

Політика

Зеленський прибув у Харків та відвідав поранених захисників (відео)
Зеленський прибув у Харків та відвідав поранених захисників (відео)
Мінекономіки після скандалу скасувало бронювання працівникам Glovo, Visa та Favbet
Мінекономіки після скандалу скасувало бронювання працівникам Glovo, Visa та Favbet
Зеленський розповів, чому відклав усі закордонні візити
Зеленський розповів, чому відклав усі закордонні візити
Зеленський призначив нову очільницю Нацкомісії у справах ЮНЕСКО
Зеленський призначив нову очільницю Нацкомісії у справах ЮНЕСКО
Сили оборони змогли частково стабілізувати ситуацію на Харківщині
Сили оборони змогли частково стабілізувати ситуацію на Харківщині
Замах на словацького прем'єра Фіцо: Зеленський відреагував
Замах на словацького прем'єра Фіцо: Зеленський відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
24K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
15K
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
13K
«Воно чи вони?» Фаріон відповіла, як правильно називати переможця Євробачення Nemo
7447
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
6819
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ

Новини

Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua