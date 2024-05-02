Біля столичних ТЦК утворилися кілометрові черги (фото)

Більша частина чоловіків у чергах – це ті, хто має підстави для відстрочки або бронювання

Деякі чоловіки не перший день стоять у чергах до ТЦК Києва

Біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Києві зібралися кілометрові черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані.

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що деякі чоловіки стоять у чергах вже другий день. Імовірно, всі ці чоловіки є не добровольцями, а переважно людьми, яких присилають підприємства для бронювання.

фото: Yan Dobronosov/Facebook

Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах – це військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання.

Нагадаємо, черги з чоловіків зросли також і біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Полтавської області. Начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, що це переважно люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання.

Водночас він нагадав, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби. «Певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також у цих чергах є», – пояснив Істомін.

Раніше представник ТЦК повідомив, що після уточнення даних у Територіальних центрах комплектування громадяни однозначно будуть направлені на військово-лікарську комісію, навіть якщо їм надають відстрочку. Він пояснив, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

Нагадаємо, згідно з новим мобілізаційним законом військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для оновлення своїх даних.