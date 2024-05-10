У Києві відновлено скляний купол Будинку вчителя (фото)

Будинок учителя є пам’яткою архітектури національного значення

У Києві відновлено скляний купол Київського міського будинку вчителя, що був пошкоджений унаслідок вибуху російської ракети в жовтні 2022 року. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, одразу після вибуху фахівці «Київекспертизи» обстежили Будинок учителя та вжили заходів задля збереження будівлі, що є пам’яткою архітектури національного значення.

Мер Києва та спільно з послом США в Україні Бріджит Брінк оглянули відновлений купол фото: Telegram/Віталій Кличко

Купол відновили за фінансової (грантової) підтримки Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини в Україні, а також Світового фонду пам’яток та Посольства США в Україні.

У 2023 році місто підписало меморандум зі Світовим фондом пам’яток щодо невідкладних протиаварійних та ремонтних робіт на куполі й даху Будинку вчителя. Роботи розпочали в листопаді 2023-го.

Купол відновили за фінансової підтримки Посольського фонду США та Світового фонду та Посольства США в Україні фото: Telegram/Віталій Кличко

Будівлю спорудили ще в 1912 році. Саме в її стінах, тоді ще Педагогічного музею, 20 листопада 1917 року проголосили створення Української Народної Республіки. Також там був ухвалений історичний документ – IV Універсал про незалежність України у 1918 році.

Під час російського ракетного обстрілу Києва 10 жовтня 2022 року Будинок учителя зазнав пошкоджень унаслідок вибуху ракети на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської. Скляний купол будівлі був практично знищений.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані 1062 памʼятки культурної спадщини. Від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024-го РФ зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 123, місцевого значення – 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 75.