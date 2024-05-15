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Гра Блінкена у київському барі: реакція соцмереж та символізм пісні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Гра Блінкена у київському барі: реакція соцмереж та символізм пісні
фото: Associated-Press

Блінкен не випадково обрав саме пісню Ніла Янга – він використав її, щоби штрикнути експрезидента США Трампа

У понеділок, 14 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен виконав разом із українським гуртом у київському барі «БарменДиктат» пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World. Композиція є символічною як для американців, так і для всього світу, переконаний журналіст Богдан Буткевич.

Журналіст назвав гру Блінкена явним експромтом, про що, за його словами, американська преса пише вже. Окрім того, держсекретар їздив тільки по тих закладах, які мають волонтерсько-ветеранську репутацію.

«Це була одна пісня. Але важливо розуміти – яка. А це була Rockin in the Free World Ніла Янга. З якою пов'язаний гучний скандал навколо кого? Правильно – Трампа. Ще в 2020-му році музикант подавав в суд на Трампа за те, що той використовував на своїх передвиборних мітингах ці треки без його дозволу. Тому Блінкен не упустив можливості штрикнути опонента», – розповів Буткевич.

На переконання журналіста, Блінкен показав свою крутість для американського виборця - що він співає в воюючому Києві пісню про музикування у вільному світі.

Гра Блінкена у київському барі: реакція соцмереж та символізм пісні фото 1

«Реальність – вона така, багатошарова і далеко не завжди однозначна. Тому впевнений – вибір пісні був не випадковий. А його адресат – за океаном. Де буяє жорстока передвиборча боротьба. Тож, всі розмови про недоречність співу в Україні – ну вони не сильно мають сенс, якщо розуміти, що це - відлуння американської політики», – зауважив Буткевич.

В той самий час багато українців скептичніше віднеслися до виступу Блінкена у київському барі. Нардеп Микола Княжицький написав: «Людей, які не на фронті і які слухають музику у київських барах найбільше обурило те, що Блінкен не на фронті і грає на гітарі у київському барі».

Сергій Дідковський порівняв держсекретаря США із заброньованими від мобілізації українцями.

«Блінкен говорить про необхідність мобілізації українців. Також Блінкен тусить по барам Києва. Типовий заброньований по «критичній інфраструктурі» чувак, що скинув 100 грн на дрон, та розповідає, як треба воювати», – йдеться у його дописі.

Нагадаємо, вчора держсекретар США Ентоні Блінкен виконав у київському барі «БарменДиктат» пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World. Вона була написана в лютому 1989 року. Ще тоді текст пісні критикував президента США Джорджа Буша-старшого його та адміністрацію через його обіцянку президентської кампанії 1988 року Америка стати «добрішою, нижчою нацією».

Також Ентоні Блінкен разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою відвідав піцерію Veterano Pizza в Києві. Судячи з того, з якою цікавістю Блінкен розглядав інтер'єр піцерії, він впорався з неабиякими враженнями – стіни прикрашені військовими нагородами, патчами та фото бійців ЗСУ. «Всі, хто купує тут піцу, могли замовити її до військової частини», – розповів здивованому Блінкену очільник українського МЗС.

Теги: Київ журналіст Ентоні Блінкен пісня музикант

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