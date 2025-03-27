Бунт у російському таборі та довгий шлях додому. Вражаюча історія українських підлітків, викрадених Росією

Навіть у надважких умовах юні українці чинили опір окупантам

За даними України, російські окупанти викрали і вивезли близько 20 тис. українських дітей. Цих дітей загарбники помістили у табори «перевиховання» від окупованого Криму до російського Далекого Сходу. Проте українські тинейджери навіть там спромагаються повставати проти окупантських порядків та повертатися на батьківщину. Одним з таких прикладів є історія 16-річного Владислава Руденка з Херсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Хлопця викрали російські військові під час окупації Херсона у 2022 році та відправили до кримського табору «Дружба». Там Влад вдався до символічного вчинку – зняв з щогли російський прапор і замість підняв власну спідню білизну. За це Влад Руденко отримав одиночне ув'язнення, проте ізоляція його не зламала – після шестиденного покарання українець знову зірвав окупантський прапор.

Владислав Руденко фото: Politico

Так само викраденим з Херсона був Денис Бережний. Російські військові прийшли до його ліцею та наказали дітям збирати речі. Викрадені діти автобусом, а потім поромом відправилися в окуповані Олешки, а звідти – до Криму. У автобусі Денис знайшов знайомого – 17-річного Сергія Козуліна. Той розповів, що навіть не встиг попередити матір, що його забирають.

Денис Бережний фото: Politico

Як згадують діти, у «перевиховальних» таборах росіяни змушували їх співати російський гімн, дивитися пропагандистські фільми та носити військову форму. Будь-який спротив карався – від ізоляції до фізичного насильства. Здебільшого у цих спогадах фігурує ексспівробітник «Беркуту» Валерій Астахов. Він бив дітей, знімав їх у знущальних пропагандистських роликах, запроторював до психіатричної лікарні.

Але навіть за таких умов українці чинили опір. Вони зривали російські прапори, барикадували двері, влаштовували сидячі протести.

Врятувати дітей їхнім батькам допомагав благодійний фонд Save Ukraine. Деталі маршруту, яким поверталися підлітки, фонд не розголошує з міркувань безпеки, проте Politico зауважує, що шлях до України був «тривалим і виснажливим».

Нині Владислав Руденко живе у Києві й займається спортом, Денис Бережний возз’єднався з батьками і братом і живе у містечку для переміщених осіб на Київщині, Сергій Козулін повернувся до звільненого Херсона і одружився.

Зауважимо, що згаданий ексберкутівець Валерій Астахов був причетним і до насилля стосовно учасників Революції Гідності 2013-2014 років. У березні 2023-го українські журналісти встановили, що він вчиняв насилля над незаконно депортованими до тимчасово окупованого Криму українськими дітьми. У квітні того самого року Служба безпеки України заочно повідомила Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також «Главком» писав, що для незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України та передачі в російські сім’ї використовувалися літаки та кошти кремлівського ватажка Путіна.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт очільника РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Обидва підозрюються у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії.