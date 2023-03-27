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Ексберкутівець знущався над українськими дітьми, вивезеними до Криму – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ексберкутівець знущався над українськими дітьми, вивезеними до Криму – ЗМІ
Валерій Астахов
фото: The Insider

Журналісти встановили особу, яка залякувала та била українських дітей, насильно вивезених до російських так званих виховних таборів

Ексспівробітник «Беркуту» Валерій Астахов вчиняв насилля над незаконно депортованими до тимчасово окупованого Криму українськими дітьми. Про це йдеться в розслідуванні The Insider.

Видання встановило особу, яка залякувала та била українських дітей, насильно вивезених до російських так званих виховних таборів. Ним виявився ексберкутівець Валерій Астахов, який у рядах силовиків брав участь у подіях на Майдані у 2013-2014 роках.  

Журналістка The Insider поспілкувалася з 17 дітьми, яких нещодавно вдалося повернути на територію України, а також із їхніми батьками. За словами 16-річного Віталія, дітей били та тримали у підвалі, їм погрожували.

Журналістка показала хлопцю фотографії ексберкутівця Астахова. Віталій упізнав на них кривдника.

Як ідеться в матеріалі, у 2014 році Астахов уже вивозив десятки дітей зі Слов'янська до Ростовської області РФ.

За словами Віталія, у таборі «Дружба» у Євпаторії Астахов відводив дітей у підвал, показував палицю та погрожував побиттям за підтримку України. Ексберкутівець ударив дівчинку з Херсона, у якої залишився синець.

«Він казав: «Закрию у підвалі, будете там сидіти, підпорядковуватиметеся мені», – навів слова Астахова Віталій.

Крім того, у таборі не було постільної білизни, лише брудний матрац і подушка, розповів хлопець.

Зазначається, що погані умови та неякісну їжу в таборах підтвердили навіть ті діти, які не зазнавали жорстокого поводження.

Нагадаємо, що колишній командир батальйону «Беркут» отримав підозру за організацію теракту та умисні вбивства мітингувальників 18 лютого 2014 року під час Майдану.

До слова, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей.

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Теги: Беркут діти Крим табір

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