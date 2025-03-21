Частина політики геноциду. МЗС дало оцінку путінському указу про депортацію українців

Зовнішньополітичне відомство нагадало про типові російські методи придушення усього українського

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що указ очільника РФ Путіна щодо депортації українців є частиною російської політики геноциду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова речника МЗС на брифінгу.

«Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до набуття статусу іноземця», – зауважив Георгій Тихий.

Він нагадав, що системні депортації і переслідування є частиною російської політики геноциду проти українського народу.

Нагадаємо, раніше кремлівський ватажок Путін своїм указом зобов'язав громадян України «залишити Росію» до 10 вересня або «врегулювати правове становище». Зауважимо, що до «Росії» він включив і окуповані росіянами території України, – тобто в такий спосіб держава-агресор намагається примусово паспортизувати українців, які опинилися в окупації.

Також «Главком» повідомляв, що громадяни України, які намагаються потрапити до Росії, отримують заборону на в’їзд від 20 до 50 років, – причому відповідних штампів у паспорті у них немає, дані про заборону містяться у базах даних Білорусі або російської ФСБ.