Завтра, 28 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Ситуація з електропостачанням у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишається складною. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак в обох регіонах продовжують діяти аварійні відключення електроенергії. Водночас енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням на Херсонщині.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Актуальні графіки відключень необхідно перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, 27 листопада у частині областей України цілодобово діяли графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

Також 24 листопада стало відомо, що Трипільська ТЕС повністю зупинила генерацію електроенергії та тепла внаслідок російських атак. Як повідомляв «Главком», для закупівлі нового обладнання необхідно щонайменше €100 млн.