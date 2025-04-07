​«Червоні двері, жовті двері». Серед дітей поширюється небезпечний тренд, що викликає галюцинації

Особливо ця гра набуває популярності через платформу TikTok

Участь у подібних іграх може мати серйозні наслідки для здоров'я

​У соціальних мережах поширюється нова небезпечна гра серед підлітків під назвою ​«Червоні двері, жовті двері». Про це повідомляє «Главком» .

Особливо ця гра набуває популярності через платформу TikTok. Гра передбачає введення учасника в стан, схожий на транс, що може мати серйозні наслідки для психічного та фізичного здоров'я.

У грі беруть участь двоє. Один з них лягає з головою на коліна іншому, який масажує його скроні, повторюючи фразу: «Червоні двері, жовті двері, двері іншого кольору».

Учасник, якому масажують скроні, уявляє двері різних кольорів, заходить у них та описує побачене.​

Гра може викликати панічні атаки, галюцинації, порушення сну та навіть спровокувати дебют психічних захворювань у схильних осіб.​

А непрофесійний масаж скронь може призвести до порушення кровообігу, головного болю, спазмів та підвищення внутрішньочерепного тиску.

Нагадаємо, у популярній мережі TikTok ширився небезпечний челендж. Зокрема, вірусний тренд під назвою Blackout Challenge передбачав, що користувачі записують, як вони затримують дихання, доки не непритомніють.

Упастку такої «розваги» потрапила 10-річна дівчинка Ніла Андерсон зі штату Пенсільванія (США). Дитина померла.