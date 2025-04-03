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Компанія Amazon хоче купити TikTok

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Компанія Amazon хоче купити TikTok
Крайній термін для продажу TikTok спливав 19 січня, але президент Трамп надав 75-денну відстрочку
фото: AP

Популярний застосунок міг би допомогти Китаю уникнути підвищення мит

Компанія Джеффа Безоса Amazon запропонувала адміністрації президента США Дональда Трампа купити застосунок TikTok у його китайських власників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Телеканал посилається на власні джерела, які стверджують, що цього тижня компанія Безоса надіслала відповідного листа віцепрезиденту Джей Ді Венсу та міністру торгівлі Говарду Лутніку. Проте ставлення до цієї пропозиції не є дуже серйозним, з урахуванням того, що вона була подана за кілька днів до закінчення дедлайну, який відтерміновує заборону TikTok у США.

Сама компанія Amazon відмовився від коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, раніше президент США заявив, що може піти на поступки Китаю – зокрема, знизити мита, аби укласти угоду з китайським материнським підприємством TikTok ByteDance.

17 січня цього року Верховний суд США підтримав заборону TikTok у Штатах, яка була ухвалена Конгресом та підписана колишнім президентом Джо Байденом у квітні 2024 року. Зокрема, американським компаніям було заборонено розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Крайній термін для продажу TikTok спливав 19 січня, але президент Трамп підписав указ, що надає 75-денну відстрочку для потенційної угоди.

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Теги: TikTok

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