Хмельницькі прокурори ігнорують перевірки на «інвалідність» (документ)

Раніше стало відомо, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК

У січні повідомлялося, що із 73 хмельницьких прокурорів Міністерство охорони здоровʼя за два місці перевірило лише 17

Після «інвалідного» скандалу у Хмельницькій області, прокурори ігнорують листи від Офісу генерального прокурору щодо переогляду та підтвердження або скасування інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на народного депутата Володимира Арʼєва.

Згідно із документом, хмельницькі прокурори тричі отримували листи щодо необхідного переогляду.

«Зазвичай, прокурори бояться саботувати накази начальства, якщо вони даються всерйоз. Тому, Офіс Генпрокурора робить вигляд, що примушує хмельницьких прокурорів пройти перевірку, а хмельницькі прокурори навіть не роблять вигляд, що слухаються», – вважає Арʼєв.

скриншот: Volodymyr Ariev

Раніше нардеп заявив, що із 73 хмельницьких прокурорів Міністерство охорони здоровʼя за два місці перевірило лише 17. За його словами, 1 листопада міністр охорони здоровʼя Ляшко офіційно повідомив нардепа, що на перевірку 73 прокурорів знадобиться три місяці.

За словами Арʼєва, за два місяці перевірили 17 прокурорів, але залишився лише місяць і 56 прокурорів.

«Математика дає підстави сумніватися в тому, що встигнуть до 1 лютого. Але. Девʼять прокурорів, фальшивих інвалідів – вони мають не лише вилетіти з органів прокуратури, а і отримати кримінальні провадження за шахрайство. Пенсію за інвалідністю вони точно отримували безпідставно. Всі, хто брали участь в цій схемі, мають так само бути притягнені за співучасть», – заявив нардеп.

Володимир Арʼєв також пригадав нещодавну заяву Генеральної прокуратури, що у ході службового розслідування не вдалося підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тому їх не звільнили.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

До слова, слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи.