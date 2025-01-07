Скільки українців довіряють Зеленському? Опитування КМІС

Дані опитування показали, що станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, а не довіряли – 39%

Київський міський інститут соціології регулярно відстежує ставлення до різних суспільних інституцій та суб’єктів, зокрема, до Президента України. Українцям ставили запитання «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?». Інститут соціології опублікував результати опитування.

Згідно з результатами опитування, яке упродовж 2-17 грудня 2024 року провів Київський міжнародний інститут соціології, станом на грудень 2024 року більш ніж половина українців (52%) довіряли президенту України Володимиру Зеленському, 39% – не довіряли. Ще 9% не могли визначитися зі своїм ставленням.

Зауважимо, що респондент міг обрати один із варіантів, які зачитувалися: «зовсім не довіряю», «скоріше не довіряю, «скоріше довіряю», «повністю довіряю». Варіант «важко сказати» не зачитувався, але ініціативно респонденти могли попросити відмітити його.

Інститут соціології також додав результати опитування за 2023 рік. Результати опитування свідчать про те, що в кінці 2023 року 77% довіряли Володимиру Зеленському, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року – до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%).

Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2024 років

До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до Зеленського (тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра).

Зазначимо, що опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 2000 респондентів (половині з них запитання ставилося в одному формулюванні, половині – в іншому).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше ми писали, що у грудні 2024 року зросла кількість українців, які готові до територіальних поступок заради миру. Водночас частина тих, хто категорично проти будь-яких поступок, зменшилась. Наприкінці 2024 року частина українців, які вважають, що заради якнайшвидшого досягнення миру Україна може відмовитися від деяких своїх територій, зросла до 38%. Проти територіальних поступок виступає 51% українців