Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки українців довіряють Зеленському? Опитування КМІС

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки українців довіряють Зеленському? Опитування КМІС
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Дані опитування показали, що станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, а не довіряли – 39%

Київський міський інститут соціології регулярно відстежує ставлення до різних суспільних інституцій та суб’єктів, зокрема, до Президента України. Українцям ставили запитання «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?». Інститут соціології опублікував результати опитування.

Згідно з результатами опитування, яке упродовж 2-17 грудня 2024 року провів Київський міжнародний інститут соціології, станом на грудень 2024 року більш ніж половина українців (52%) довіряли президенту України Володимиру Зеленському, 39% – не довіряли. Ще 9% не могли визначитися зі своїм ставленням.

Зауважимо, що респондент міг обрати один із варіантів, які зачитувалися: «зовсім не довіряю», «скоріше не довіряю, «скоріше довіряю», «повністю довіряю». Варіант «важко сказати» не зачитувався, але ініціативно респонденти могли попросити відмітити його.

Інститут соціології також додав результати опитування за 2023 рік. Результати опитування свідчать про те, що в кінці 2023 року 77% довіряли Володимиру Зеленському, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року – до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%).

Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2024 років
Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2024 років

До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до Зеленського (тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра).

Зазначимо, що опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 2000 респондентів (половині з них запитання ставилося в одному формулюванні, половині – в іншому).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше ми писали, що у грудні 2024 року зросла кількість українців, які готові до територіальних поступок заради миру. Водночас частина тих, хто категорично проти будь-яких поступок, зменшилась. Наприкінці 2024 року частина українців, які вважають, що заради якнайшвидшого досягнення миру Україна може відмовитися від деяких своїх територій, зросла до 38%. Проти територіальних поступок виступає 51% українців

Читайте також:

Теги: Україна соцопитування Володимир Зеленський українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінія фронту, як практичне питання в найближчому майбутньому, навряд чи сильно зрушиться, вважає Блінкен
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
4 сiчня, 19:57
У російській компаній звинуватили Moldovagaz у регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
28 грудня, 2024, 19:28
Україна отримала кошти від США
Україна отримала перший транш від заморожених російських активів
24 грудня, 2024, 17:04
Наслідки сьогоднішної атаки, які запостив відомий економіст
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
20 грудня, 2024, 12:27
Прапор зняли до покращення погодних умов
У Києві знято головний прапор країни: причина
16 грудня, 2024, 10:46
Навчання безоплатне. На платформі Prometheus з'явилися нові курси від провідних університетів світу
Навчання безоплатне. На платформі Prometheus з'явилися нові курси від провідних університетів світу
15 грудня, 2024, 06:28
Лісовий повідомив про гендерний аудит в закладах освіти і спричинив шквал обговорень
Лісовий повідомив про гендерний аудит в закладах освіти і спричинив шквал обговорень
13 грудня, 2024, 13:05
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
11 грудня, 2024, 01:16
Українці жартують, що Башар Асад та Віктор Янукович тепер сусіди
Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами
8 грудня, 2024, 23:03

Суспільство

Скільки українців довіряють Зеленському? Опитування КМІС
Скільки українців довіряють Зеленському? Опитування КМІС
Вперше F-16 знищив одразу шість крилатих ракет. Ігнат розповів про рекорд українського пілота
Вперше F-16 знищив одразу шість крилатих ракет. Ігнат розповів про рекорд українського пілота
Укренерго повідомило про покращення ситуації щодо споживання електроенергії
Укренерго повідомило про покращення ситуації щодо споживання електроенергії
Дітей з тимчасово окупованих територій відправлятимуть до мілітарних хабів РФ
Дітей з тимчасово окупованих територій відправлятимуть до мілітарних хабів РФ
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: є поранені
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: є поранені
Сили спецоперацій знищили групу військових КНДР в Курській області
Сили спецоперацій знищили групу військових КНДР в Курській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
139K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
25K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua