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Більше половини українців вважає, що президентство Трампа позитивно вплине на Україну – опитування

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Більше половини українців вважає, що президентство Трампа позитивно вплине на Україну – опитування
Президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Більшість українців вважають президентство Трампа загалом сприятливим для України

Українці сподіваються, що друге президентство Трампа буде позитивним для України. Нове дослідження показує, що більшість українців (54%) загалом скоріше позитивно, ніж негативно, ставляться до президентства Дональда Трампа. Про це свідчать дані нового опитування Київського міського інституту соціології.

Київський міський інститут соціології провів чергове опитування серед українців. Цього разу опитування стосувалось президенства США Дональда Трампа. Українцям ставили запитання: «Нещодавно громадяни Сполучених Штатів проголосували за повернення Дональда Трампа на посаду Президента США. Як ви думаєте, це добре чи погано для України?». 54,6% українців бачать обрання Дональда Трампа на посаду президента США більше добре, достатньо добре або дуже добре для України.

Згідно з опитуванням інституту соціалогії, 5,5% українців відповіли, що це дуже добре, 11,3% – достатньо добре, 37,3% – більше добре, ніж погано, 14,7% – більше погано, ніж добре. З іншого боку, 3,2% вважають, що обрання Трампа – це достатньо погано, 2,9% – дуже погано. Але, як і серед багатьох міжнародних спостерігачів, все ще існує певний рівень невизначеності щодо того, що друге президентство Трампа може означати для України та війни: 23,2% відповіли, що їм важко сказати, а 2% відмовилися відповідати на запитання.

Більше половини українців вважає, що президентство Трампа позитивно вплине на Україну – опитування фото 1

У результатах опитування йдеться, що вікова категорія українців віком від 18 до 29 років більш впевнені в тому, що президентство Трампа означатиме для України: 64% бачать обрання Дональда Трампа як більше добре, достатньо добре або дуже добре для України, а старші українці більш невпевнені: в середньому 28% людей старших 40 років було важко відповісти, що означатиме президентство Трампа.

Українці на заході в цілому найбільш позитивно оцінюють перспективи президентства Трампа для України: 54,6% бачать обрання Дональда Трампа більше добре, достатньо добре або дуже добре для України, а українці на сході найменш позитивно налаштовані та найбільш невпевнені: лише 35,6% вважають обрання Трампа позитивним для України, а 42,8% жителів регіону було важко відповісти, що означатиме президентство Трампа.

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Теги: війна Дональд Трамп українці президент

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