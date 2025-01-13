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У Румунії відбулися нові протести через скасування виборів президента

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Румунії відбулися нові протести через скасування виборів президента
Учасники демонстрації вимагали скасування постанови Конституційного суду про анулювання результатів президентських виборів
фото: AP/Vadim Ghirda

На протести вийшли понад 12 тисяч людей

В румунській столиці Бухарест кілька тисяч людей вийшли на протести проти рішення Конституційного суду щодо скасування президентських виборів у 2024 році. Її організувала партія «Альянс за об'єднання румунів» (AUR). Про це повідомляє румунська редакція «Радіо Свободи».

«Сьогодні румуни об'єдналися на найбільшому мітингу за свободу та демократію», – сказав лідер AUR Джордж Сіміон.

Учасники демонстрації вимагали скасування постанови Конституційного суду про анулювання результатів президентських виборів і продовження повноважень президента Клауса Йоханніса.

Демонстранти скандують «Йоганнесе, у відставку!», «2 раунд, геть!» та «Свобода! Свобода!».

Кореспонденти повідомляють, що на протести вийшли понад 12 тисяч людей.

Колони демонстрантів супроводжували сили міліції та жандармерії.

Під час мітингу, який тривав понад 10 годин, серйозних інцидентів не зареєстрували. Поранення отримали кілька людей.

У Румунії відбулися нові протести через скасування виборів президента фото 1
фото: AP/Vadim Ghirda

Нагадаємо, у середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі.  На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня. У другому турі за президентське крісло змагатимуться Калін Джорджеску і Елена Ласконі.

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Теги: коаліція поранення президент партії Румунія Конституційний суд радіо Свобода вибори міністр соцопитування мітинг

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