Чому українці отримують відмови на нарахування субсидії: головні причини

Уряд намагається скоротити кількість субсидіантів до мінімуму

Зі стартом опалювального сезону мільйони українців потребуватимуть житлові субсидії, тому що їх доходи занадто низькі для того, щоб платити за рахунками без допомоги держави, проте уряд скорочує кількість субсідіантів. Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на ексміністра соціальної політики і віцепрем'єра України в 2014-2019 роках Павла Розенка.

Найчастіше відмовляють у субсидії через прописки в квартирі людей, які там фактично не живуть, тому що в загальний дохід домогосподарства зараховуються доходи всіх прописаних, і вони стають вище, ніж вимагає того отримання субсидії.

За словами Розенка, ця проблема до цього вирішувалася спеціальними комісіями при місцевих органах влади.

«Вони вивчали ситуацію, виходячи з реальних обставин життя родини, і ухвалювали рішення про призначення субсидій. Проте уряд повністю скасував ці комісії і за формальною ознакою позбавив мільйони домогосподарств субсидій», – пояснив він.

Ексміністр уточнив, що якби субсидії нараховувались більш справедливо, тоді їх би отримували 5-6 млн сімей. На даний же момент, багато українців залишаються без допомоги від держави, якої вони потребують.

Нагадаємо, середній розмір субсидії в опалювальному сезоні у 2021-2022 році складатиме близько дві тисячі гривень, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу. За її словами, уряд планує збільшити програму субсидій у поточному році ще на 12,1 мільярда гривень.

Також відомо, що субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що в поточному році субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

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