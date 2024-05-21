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Окупанти наблизилися до центру Вовчанська – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти наблизилися до центру Вовчанська – The New York Times
Росія тепер контролює північну частину міста Вовчанськ, довоєнне населення якого становило 17 000 осіб
фото: glavcom.ua

Українські війська втратили близько 40% міста

Російські загарбники наблизилися до центральної частини Вовчанська, що на Харківщині. Місто вони атакують протягом останніх 10 днів у рамках нового наступу в регіоні. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Як пише видання, заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста, а російські війська наступають з півночі.

Карти поля битви з відкритих джерел, складені незалежними групами, також показують, що Росія тепер контролює північну частину міста, довоєнне населення якого становило 17 000 осіб.

Вовчанськ, який розташований лише за п’ять миль від російського кордону, став головною ціллю нового наступу Москви. І офіційні особи США, і президент Росії Володимир Путін заявили, що наступ є частиною спроб створити буферну зону. Намір, як кажуть аналітики та військові, полягає в тому, щоб відкинути українські сили від кордону, щоб не дати їм обстрілювати російські міста з артилерії.

«Сили Кремля намагатимуться досягти подальших успіхів протягом наступних тижнів і спробують створити буферну зону вздовж українського кордону», – заявив у понеділок міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі із західними союзниками.
Російські війська також просунулися на захід від Вовчанська, просуваючись приблизно на п’ять миль на територію України на північ від Харкова, другого за величиною міста України. Тепер вони контролюють понад 70 квадратних миль української землі в цьому регіоні та досягли найбільших територіальних здобутків з кінця 2022 року.

Як пише видання, останніми днями українські офіційні особи заявили, що ситуація в регіоні стабілізувалася завдяки терміновій передислокації українських підрозділів, яким вдалося уповільнити просування Росії.

Але президент України Володимир Зеленський попередив, що напади можуть бути лише "першою хвилею" в більш широкому наступі, спрямованому на розтягування сил Києва.

Українська армія попередила, що Росія може відкрити ще один фронт на північ від Харкова, у бік міста Суми. Офіційні особи заявили, що Росія зосереджує сили на кордоні та здійснює диверсійно-розвідувальні рейди в цьому районі.

Шеф української розвідки генерал Кирило Буданов заявив The New York Times минулого тижня, що він очікує, що російські війська зроблять потужний поштовх у напрямку Сум після кульмінації їхнього наступу в Харківській області.

Наразі російські війська, схоже, мають намір захопити Вовчанськ. За словами українських чиновників, вони кілька днів били по місту потужною керованою зброєю, відомою як плануючі бомби, які можуть викинути сотні кілограмів вибухівки.

Дійшовши до околиць міста в перші дні свого наступу 10 днів тому, російські війська повільно просувалися всередину міста, ведучи вуличні бої.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив у понеділок, що зараз лінія фронту у Вовчанську проходить по річці Вовча, яка відокремлює північну частину міста від решти.

«Наші солдати намагаються відбити будинок за будинком, вулицю за вулицею», – сказав він.
Російські війська також завдали ударів по мостах через річку, що протікає південніше, намагаючись порушити матеріально-технічне забезпечення України в цьому районі.

«Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо біля кордону, який забезпечить російським силам плацдарм поблизу російського тилу для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції», – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Українська влада намагається евакуювати мешканців міста, що опинилися під вогнем.

«Ситуація в Україні знову різко погіршилася через масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі та жорстокий російський наступ у районі Харкова», – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок під час візиту до Києва.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні. 

Теги: Харківщина окупація

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