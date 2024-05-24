Ворог перейшов до активної оборони: Сирський розповів про ситуацію на Харківщині

Сирський розповів, що наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі

Олександр Сирський: «Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл»

Російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та понесли дуже високі втрати. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої. Про це Сирський написав у Telegram, зауваживши, що продовжує свою роботу в частинах Східного фронту.

«Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно», – підкреслив Сирський.

В районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

«На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл», – розповів головнокомандувач.

Крім того, інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Російські окупанти намагаються будь-якою ціною зачепитися за місто, використовують новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV-дронами ще в ході висування.

«Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівк-Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів», – зауважив Сирський.

Він також розповів, що наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі.

«На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше», – повідомив головнокомандувач.

Сирський зазначив, що ключова мета його роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та інших видів матеріально-технічного забезпечення, посилення резервами, тощо.

«Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. Звісно, що є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень», – наголосив він.

Головнокомандувач також повідомив, що відзначив кращих та вручив нагороди воїнам – солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, які хоробро захищають наші позиції та виконують основну бойову роботу.

Раніше повідомлялося, що з Харківщини будуть примусово евакуйовані 123 дитини з 36 населених пунктів області, включаючи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.