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Американські аналітики встановили три локації на території РФ, де концентруються окупанти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американські аналітики встановили три локації на території РФ, де концентруються окупанти
Росіяни також зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю
фото ілюстративне

Російські збройні сили наразі доводять Північне угруповання військ у районі кордону до запланованої кінцевої чисельності та, ймовірно, розпочнуть лише обмежені наступальні дії на напрямку Суми-Харків

Інститут вивчення війни (ISW) встановив три напрямки, де концентруються окупанти на території Росії. Експерти вважають кількість наявного контингенту обмеженою, проте навіть така чисельність у разі початку наступальних дій може змусити Україну перекинути і розтягнути війська вздовж державного кордону. Про це йдеться у звіті ISW.

За оцінками Інституту, росіяни концентрують війська в районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Білгородської області.

Супутникові знімки дозволяють припустити, що російські війська розширили діяльність на базах і складах у населених пунктах в цьому районі в останні тижні. Однак нинішній розмір можливої концентрації залишається неясним, зазначають експерти ISW.

Ділянка Грайворон-Борисівка-Пролетарський надасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева та Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 км від міжнародного кордону, або на захід у напрямку населених пунктів вздовж траси Р-45, що сполучає Богодухів з Сумами, йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що окупанти могли б вести наступальні операції в одному або в обох напрямках одночасно, а концентрація росіян тут могла б змусити українські сили перекинути війська на більшу ділянку кордону в Харківській та Сумській областях.

Російські сили також зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю.

Аналітики Інституту вважають, що навіть обмежена концентрація в цих районах може бути спрямована на досягнення ймовірного бажаного ефекту подальшого стягування та закріплення українських сил на міжнародному кордоні.

Російські збройні сили наразі доводять Північне угруповання військ у районі кордону до запланованої кінцевої чисельності та, ймовірно, розпочнуть лише обмежені наступальні дії на напрямку Суми-Харків, доки Північне угруповання військ не наблизиться до кінцевої чисельності, прогнозує ISW.

«Навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах створять тиск, який розтягне українську живу силу та техніку вздовж ширшого фронту та, можливо, дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від міста Харкова, або в напрямку міста Суми», – йдеться у звіті.

Проте Північне угруповання військ, навіть досягнувши верхньої межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме необхідної живої сили, необхідної для проведення успішної операції з оточення або захоплення Харкова чи Сум, переконані в Інституті.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового та на південний захід від Авдіївки. Ворог продовжував активний наступ у районі Часового Яру. 

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Теги: Харків окупанти ворог наступ росіяни Сумщина

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