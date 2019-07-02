ЦВК повідомила про початок друку виборчих бюлетенів



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Сьогодні макети виборчих бюлетенів по багатомандатному загальнонаціональному виборчому округу передадуть до поліграфічного комбінату «Україна»

Центральна виборча комісія ухвалила постанови, що дозволяють сьогодні розпочати друк бюлетенів для позачергових парламентських виборів, що відбудуться 21 липня. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

За словами Радченка, сьогодні макети виборчих бюлетенів по багатомандатному загальнонаціональному виборчому округу передадуть до поліграфічного комбінату «Україна».

Представники ЦВК також заявили, якщо від цього моменту з’являться скарги або заяви будь-якої політичної сили, то це буде означати намагання зірвати вибори народних депутатів.

До слова, під час свого засідання Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього депутата від Партії регіонів і ексглаву Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори в Раду.