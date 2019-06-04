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    Суспільство

    ЦВК зареєструвала вже понад 30 кандидатів у народні депутати

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    ЦВК зареєструвала вже понад 30 кандидатів у народні депутати

    Сьогодні, 4 червня, на засіданні було зареєстровано ще 11 кандидатів у нардепи

    Центральна виборча комісія станом на 4 червня 2019 року зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах Верховної ради України. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА у своєму Facebook.

    Зокрема, сьогодні було зареєстровано 11 кандидатів.

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    «Київська обл.: Філімоненко Всеволод (виборчий округ №211, самовисування), Леденьова Анна (виборчий округ №214, самовисування). Полтавська обл.: Бублик Юрій (виборчий округ №145, самовисування), Лінчевський Ігор (виборчий округ №148, самовисування). Одеська обл.: Червачов Сергій (виборчий округ №140, самовисування). Луганська обл.: Василець Олеся (виборчий округ №114, самовисування)», - сказано у повідомленні.

    Також вказано, що у Донецькій області були зареєстровані Андрій Аксьонов (виборчий округ №50, самовисування), Дмитро Чанов (виборчий округ №51, самовисування), Наталія Іванова-Ємельяненко (виборчий округ №60, самовисування). Крім того, у Дніпропетровській області ЦВК зареєструвала Валентина Грижука (виборчий округ №37, самовисування)та Альону Товкун (виборчий округ №37, самовисування).

    «Станом на сьогодні вже є 32 зареєстрованих кандидати», - зазначається у повідомленні.

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