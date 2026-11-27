Прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив, чому уряд не може підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, попри заплановане збільшення зарплат для окремих категорій державних службовців. За його словами, головним обмеженням є нестача фінансових ресурсів. Про це глава уряду заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата від «Батьківщини» Михайла Цимбалюка, пише «Главком».

Прем'єр зазначив, що уряд зацікавлений у підвищенні мінімального грошового забезпечення військових. Водночас для такого рішення потрібні значні кошти.

«Чи є бажання в уряду збільшити цю величину мінімальну на якусь допустиму норму? Так, звичайно, є. Єдине обмеження – це наявність фінансів. І йде мова не про 100 мільйонів, не про 200 – йде мова про десятки мільярдів гривень щомісяця», – сказав Корецький.

Він також звернув увагу, що мінімальне грошове забезпечення не відображає всіх виплат, які отримують військовослужбовці. За словами прем'єра, до нього додаються надбавки та додаткові виплати, а загальна сума залежить від виконуваних завдань і місця служби.

Зокрема, виплати військовим, які перебувають на лінії бойового зіткнення, відрізняються від грошового забезпечення тих, хто виконує тилові, організаційні чи адміністративні завдання.

«Працюємо над тим, щоби знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення», – запевнив глава уряду.

Під час тієї ж відповіді прем'єр прокоментував і перспективи пенсійної реформи. Він повідомив, що базовий варіант змін, над яким працює уряд, передбачає додаткові видатки на рівні близько 170 млрд грн щороку, а за окремими сценаріями сума може наближатися до 200 млрд грн.

За словами Корецького, нині такі витрати є непідйомними для бюджету, тому уряд шукає компромісний варіант реформи, який дозволить поступово рухатися до підвищення пенсій.

Варто нагадати, що ранівше міністр фінансів Сергій Марченко не став прямо відповідати, чи готовий особисто прожити місяць на 3559 грн, які уряд пропонує встановити як прожитковий мінімум у 2027 році. Водночас він визнав, що ця сума не відповідає реальним потребам для життя.