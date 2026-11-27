У Краматорську лікарняні коридори, де раніше люди чекали на планові огляди та лікування, тепер заповнені пораненими. Через загрозу російських атак медичні бригади не можуть виїжджати в окремі райони міста. Маломобільних мешканців звідти евакуюють волонтери. Про це розповіла керівниця евакуаційної команди Universal Aid Ukraine Анна Елсбернд для «Цензор.Нет», пише «Главком».

«Раніше туди приходили на планові огляди чи для проходження лікування, – розповідає Анна, – а тепер коридори заповнені пораненими: на підлозі кров, люди, загорнуті в термоковдри, стікають кров’ю».

За словами Елсбернд, через небезпеку російських атак медичні бригади не можуть дістатися деяких районів. Тому маломобільних людей звідти забирають волонтери та доправляють до місць, де їх можуть прийняти спеціалізовані служби.

Такі евакуації потребують більше часу. Переміщення може завдавати людям болю, водночас через загрозу атак волонтери змушені діяти швидко.

Елсбернд також розповіла, що ситуація з безпекою у Краматорську різко погіршилася за останні тижні. Через зростання кількості атак FPV-дронів, зокрема з оптоволоконним зв’язком, евакуаційній команді довелося змінити місце дислокації.

«Та й загалом ситуація змінилася: у Краматорську більше не залишилося безпечних доріг. Загроза з боку FPV-дронів надзвичайно висока. Особливо небезпечно перетинати мости. Зараз склалися такі умови, що багато евакуацій доводиться проводити пішки, оскільки йти пішки дещо безпечніше, ніж їхати автомобілем. Ще кілька тижнів тому все було інакше», – розповіла волонтерка.

За словами Елсбернд, у Краматорську майже не залишилося непошкодженої міської інфраструктури. Вона зазначила, що в місті немає газу, опалення, води та електрики, а кожен вихід на вулицю становить небезпеку.