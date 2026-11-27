Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд на початку грудня представить новий механізм бронювання працівників для бізнесу. Він передбачатиме нові умови виконання підприємствами мобілізаційних зобов'язань. Про це глава уряду сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Главком».

«Ми говорили, що на початку грудня буде оприлюднено. Працюємо. Змін немає, ми будемо готові на початку грудня запропонувати», – зазначив Корецький, коментуючи свої попередні обіцянки щодо нового суспільного договору для бізнесу.

Прем'єр також пояснив, чому уряд періодично змінює правила бронювання. За його словами, в умовах війни система потребує постійного вдосконалення, оскільки ситуація з мобілізацією змінюється.

«Кожен день актуалізується стан справ і стан мобілізації», – наголосив глава уряду.

Раніше Корецький повідомляв, що Міністерство оборони готує механізм, який дозволить підприємствам бронювати 100% працівників за умови виконання мобілізаційних зобов'язань.

Зокрема, йдеться про можливість повного бронювання персоналу для компаній, які регулярно та добровільно залучатимуть частину своїх працівників до військової служби.

Варто нагадати, що раніше прем'єр-міністр України Корецький пояснив, чому уряд не може підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, попри заплановане збільшення зарплат для окремих категорій державних службовців. За його словами, головним обмеженням є нестача фінансових ресурсів.