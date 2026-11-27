Працівники комунальних служб Краматорська потрапляють під удари російських FPV-дронів, коли намагаються відновити водо-, газо- та електропостачання. Попри роботу в бронежилетах, вони залишаються пріоритетними цілями російських безпілотників. Серед комунальників є загиблі. Як пише «Главком», про це розповіла керівниця евакуаційної команди Universal Aid Ukraine Анна Елсбернд в інтерв’ю «Цензор.Нет».

«Схожа ситуація і з комунальниками, які намагаються відновити газо-, водо- та електропостачання: зараз вони працюють у бронежилетах – але все одно стають пріоритетною ціллю для російських FPV-дронів. Те саме стосується й лікарень», – розповіла волонтерка.

За словами Елсбернд, працівники комунальних служб гинуть, намагаючись підтримувати роботу цивільної інфраструктури.

«Люди гинуть, намагаючись підтримувати роботу цивільної інфраструктури. В інших регіонах, які я бачила, просто припиняють подачу газу й води, чітко даючи зрозуміти, що постачання не відновиться, – тож якщо люди хочуть пережити зиму, їм доводиться подбати про себе самим. Тут же працівники гинуть, намагаючись усе відремонтувати. Але, чесно кажучи, перспективи для тих, хто евакуюється в іншу частину країни, не маючи там ні рідних, ні друзів, досить невтішні», – каже вона.

Елсбернд також розповіла про небезпеку для місцевих жителів. За її словами, російські FPV-дрони вдарили по церкві в Краматорську, біля якої люди набирали воду. Тоді загинула літня жінка. За кілька днів у саму церкву влучила керована авіабомба.

Волонтерка наголошує, що залишатися в місті стає дедалі небезпечніше, а евакуацію ускладнює загроза атак безпілотників. «Я цілком розумію бажання залишитися, але час спливає. Вже йде сніг – ця зима буде смертельно небезпечною», – сказала вона.

Раніше директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко повідомляв, що до деяких пошкоджених об’єктів комунальні бригади вже не можуть дістатися через загрозу російських атак, хоча знають, як провести ремонт. За три місяці з водоканалу звільнилися близько 200 працівників.