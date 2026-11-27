Ігор Терехов під час онлайн-виступу на міжнародній конференції у Сеймасі Литовської Республіки

Харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міста та громад Ігор Терехов долучився онлайн до міжнародної конференції «Vilnius Metro: The City’s Future, Security and Opportunities», що відбулася в Сеймасі Литовської Республіки.

У заході взяли участь Голова Сеймасу Литовської Республіки Юозас Олекас, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литві Ольга Нікітченко, Міністр транспорту та комунікацій Литви Юрас Тамінскас, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас, а також представники транспортної галузі, науковці та експерти.

Під час виступу Голова Асоціації прифронтових міста та громад підкреслив, що досвід повномасштабної війни показав, наскільки важливо передбачати безпекові рішення ще під час будівництва міської інфраструктури. Саме на цьому мер Харкова закликав зосередитися учасників конференції, які обговорюють майбутнє метро у Вільнюсі.

«Ми будували метро, щоб перевозити людей, але виявилося, що воно може рятувати життя людей. Тому, проєктуючи сучасну міську інфраструктуру, важливо відразу думати не лише про комфорт, а й про безпеку. Передбачати резервне живлення, вентиляцію, зв’язок, можливість розмістити людей під час надзвичайних ситуацій. Все це значно простіше закладати під час будівництва, ніж тоді, коли небезпека вже прийшла», – підкреслив Ігор Терехов.

Він нагадав, що 24 лютого 2022 року, коли російські війська намагалися захопити Харків, метрополітен перетворився на величезне укриття. На його станціях знайшли прихисток до 160 тисяч мешканців міста. Люди жили там місяцями, а метро стало для багатьох родин тимчасовим домом.

У травні 2022 року місто відновило рух поїздів. Відтоді метрополітен одночасно перевозить пасажирів і залишається укриттям під час обстрілів.

Ще одним викликом стало забезпечення можливості навчання дітей в умовах постійної небезпеки. У вересні 2023 року в Харкові запрацювала метрошкола, згодом місто побудувало першу в Україні повноцінну підземну школу. Сьогодні в Харкові функціонують 24 захищені освітні локації, серед яких 10 підземних шкіл.

Він також поділився мрією про день, коли харківські діти зможуть повернутися до звичайних шкіл, а метро знову виконуватиме лише свою основну транспортну функцію.

«Я дуже хочу, щоб настав день, коли харківські діти вийдуть із підземних класів і повернуться до звичайної школи. Коли наше метро знову стане просто метро – місцем, куди люди спускаються, щоб поїхати на роботу, зустрітися з друзями чи повернутися додому, а не для того, щоб рятувати своє життя та життя своїх дітей», – сказав Ігор Терехов.

Говорячи про майбутнє українських міст, Ігор Терехов наголосив: «Україні потрібен справедливий і тривалий мир із надійними гарантіями безпеки. Ми можемо відбудовувати зруйновані будинки, відновлювати дороги. Але найважливіше – зберегти людей. Бо без життя людини будь-яка відбудова втрачає сенс».

Ігор Терехов подякував Литві за підтримку цих проєктів. За сприяння литовського уряду в Харкові вже облаштовано чотири сучасні шкільні укриття. Литва також допомагає будувати підземні школи для українських дітей.

«За кожним таким проєктом стоять сотні дітей, які знову можуть навчатися разом зі своїми друзями. Для їхніх родин це набагато більше, ніж допомога. Дякую литовському народові, президенту, Сеймасу та уряду Литви за підтримку України. Ми відчуваємо її щодня», – наголосив міський голова.

Ігор Терехов висловив готовність Харкова ділитися своїм досвідом із литовськими партнерами та підкреслив важливість поглиблення співпраці між українськими й литовськими громадами.