Прихильники переходу до ПЦУ організували голосування біля собору, однак потрапити на його територію не змогли

У Житомирі громада проголосувала за перехід Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Це перший такий випадок у місті з 2014 року. Водночас голосування супроводжувалося протистоянням біля храму, а згодом сторони почали звинувачувати одна одну в неправомірних діях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Укрінформ».

Збори відбулися 26 листопада після ранкового богослужіння на честь святителя Іоана Золотоустого. Прихильники переходу до ПЦУ організували голосування біля собору, однак потрапити на його територію не змогли. На сходах і подвір’ї храму зібралися парафіяни УПЦ московського патріархату, а прихильники ПЦУ залишалися за зачиненими воротами.

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Події під собором «Укрінформ»

Із ними прийшов архієпископ Житомирський і Поліський Володимир (Шлапак). Він заявив, що українці в тилу мають не лише молитися, а й демонструвати військовим свою активну позицію. Також архієпископ наголосив, що в історичних храмах Житомирщини Бог має прославлятися українською мовою.

За його словами, після голосування розпочнеться юридична процедура переходу собору до ПЦУ.

Під час зібрання прихильники ПЦУ співали Державний гімн України, а їхні опоненти – церковні піснеспіви церковнослов’янською мовою. Представники УПЦ московського патріархату від коментарів на місці відмовилися. За порядком стежила поліція.

Після зборів архієпископ Володимир повідомив, що одна з осіб викрала список учасників голосування, а згодом розірвала його. За його словами, інцидент зафіксували на відео, а заяву подали до Національної поліції.

Водночас митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим від УПЦ московського патріархату назвав події спробою рейдерського захоплення собору. Він заявив, що парафіяни, які молилися в храмі, провели власне голосування та одностайно підтримали Українську православну церкву і її предстоятеля митрополита Онуфрія.

Отже, рішення про перехід, ухвалене прихильниками ПЦУ на зборах, ще має пройти юридичну процедуру. Сторони по-різному оцінюють легітимність голосувань і претендують на представництво релігійної громади собору.

Варто нагадати, що у Житомирі спостерігається незвичне співвідношення цін на оренду житла. У жовтні 2026 року середня вартість однокімнатної квартири становить 14 тис. грн на місяць, тоді як двокімнатної та трикімнатної – по 15 тис. грн.