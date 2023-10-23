Демограф пояснив, навіщо молодь мобілізують на війну

Як наголошує Олександр Гладун, втрата молодих людей – це дуже боляче для будь-якої держави

Влада України на тлі мобілізації населення, що триває, вирішила знизити призовний вік до 25 років. Вітчизняні демографи таку ідею підтримали, адже якщо країну захоплять окупанти, то демографія вже нікого не цікавитиме.

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Таку думку «Телеграфу» озвучив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птахи НАН України Олександр Гладун.

«Я не знаю, скільки 25-річних та 45-річних має бути на кожен кілометр фронту, але я точно знаю: якщо країни не буде, демографія вже не нікого не цікавитиме. Жити під окупацією захочуть далеко не всі, половина просто поїде. Зрозуміло, що втрата молодих людей – це дуже боляче для будь-якої держави, але зараз стоїть питання виживання нашої країни, тому все ж слід довіритися військовим, які стоять на варті, які краще знають, що потрібно для нашого захисту», – каже вчений.

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Нагадаємо, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24–32 млн осіб.

До слова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічні прогнози для України невтішні.