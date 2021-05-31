День блондинок та відмови від куріння: які сьогодні свята, прикмети і традиції

Всесвітній день блондинок – свято відносно молоде. Вперше про нього почули 9 червня 2001 року у США

Останній день травня колись вважали дівочим святом

Сьогодні, 31 травня, у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Також у світі відзначають Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби з нерівністю і День блондинок.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква вшановує пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.

До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя».

Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів».

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день без тютюну відзначають 31 травня. Щорічно в Україні помирає понад 85 тис. людей через хвороби, спричинені курінням. Сюди входять серцево-судинні захворювання, хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет, онкологічні захворювання. У такій самій небезпеці перебувають пасивні курці – люди, які вдихають вторинний тютюновий дим.

Під час горіння тютюну утворюється близько 7 тис. хімічних сполук: 250 з них є токсичними, а 69 можуть викликати онкологічні захворювання. Вони є особливо небезпечним для дітей, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

День блондинок

Всесвітній день блондинок – свято відносно молоде. Вперше про нього почули 9 червня 2001 року у США. Саме там група блондинок-адвокатів вирішила піти проти стереотипів та довести колегами-чоловікам, що у професії вони нічим не гірші. На знак захисту своїх інтересів та бажання довести світу, що блондинки можуть бути не лише красивими, а й розумними, вони й заснували цей день.

Утім, існує й іще одна версія виникнення дня, присвяченого світловолосим красуням. Так, відправною точною для нього могла стати комедійна стрічка «Блондинка у законі» із Різ Візерспун у головній ролі. Прем'єра відбулася незадовго до оголошення свята, 26 червня 2001 року.

Перше святкування пройшло чудово, а згодом таку ініціативу підхопили в усьому світі. Дата святкування теж змістилася на декілька днів і остаточно зафіксувалася у календарі на 31 травня.

У світі цього дня організовують різноманітні паради, конкурси й навіть вигадують премії, якими нагороджують представниць натурального блонду.

Традиції та обряди

На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.

Молоді приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом. Вважається, що після такого обряду їх союз буде таким же вічним і незламним, як це дерево.

У цей день люди лікують біль у спині за допомогою спеціальної змови. Вони вимовляють її над зрізаною гілочкою осики. У народі вірять: той, хто зробить все правильно, ніколи не згадає про болі в спині і попереку.

Народні прикмети

Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю

Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями

Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим

Сполохи грають – чекай зміни погоди

Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода

Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру

До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується

Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ

На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде

Увечері чайки кричать – ясна погода буде.

Що рекомендується робити 31 травня

У цей день знахарі лікували болі в спині.

Останній день травня вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.

Рекомендується цього дня знайомитися – до довгих стосунків.

Чого не варто робити в останній травневий день

Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.

Не можна надміру веселитися.

Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.

Події у цей день

1223 – монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемогли русько-половецькі сили у битві на річці Калка.

1859 – в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.

1884 – американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.

1894 – відкрили електричний трамвай у Львові.

1918 – в радянській Росії введено спільне навчання школярів і школярок.

1938 – українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.

1946 – у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.

1988 – Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).

1989 – на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.

1997 – підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною, який у 2019 році припинив свою дію через агресію РФ

Іменини

31 травня День ангела відзначають: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.