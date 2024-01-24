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День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
Свята Ксенія – покровителька всіх жінок з її ім'ям і помічниця для інших
фото: скріншот

Вважається, що в день Ксенії потрібно зробити якийсь добрий вчинок

24 січня за церковним календарем вшановують пам'ять преподобної Ксенії Римської. Вона – покровителька всіх жінок з її ім'ям і помічниця для інших. У цей день також традиційно вітають жінок з іменем Ксенія. 

День преподобної Ксенії

Ксенія була святою, яка жила в V столітті. Вона народилася в Римі в сім’ї сенатора і мала ім’я Євсевія. З дитинства вона любила Бога і хотіла присвятити Йому своє життя. Однак її батьки хотіли видалити її за заможного нареченого. Щоб уникнути шлюбу, дівчина таємно покинула рідний дім з двома служницями і відплила на кораблі.

День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої фото 1

У дорозі вона зустріла настоятеля обителі святого апостола Андрія і попросилася разом із ним у місто Мілас. Там Ксенія купила землю, побудувала храм святого Стефана і заснувала жіночий монастир. Незабаром там Ксенія стала дияконесою. Вона славилася своєю стриманістю, молитвою, смиренням і дивотворенням.

Свята Ксенія допомагала всім: для бідних була благодійницею, для скорботних – утішницею, для грішних – наставницею. При цьому сама свята вважала себе грішною та гіршою за всіх. У день смерті святої Ксенії в небі над монастирем з'явилося знамення у вигляді світлого вінця з хрестом, що сяяв посеред нього. Воно супроводжувало тіло святої до самого поховання. 

Прикмети та традиції

У народному календарі 24 січня – свято Ксенія-напівхлібниця, оскільки зазвичай до середини зими запаси були витрачені наполовину. Цього дня був цікавий народний звичай вгадувати ціну на хліб: брали хліб і зважували один і той самий буханець увечері та вранці – якщо вага не змінилася, то і ціна не зміниться. 

Вважалося, що з цього дня починалися найважчі дні, оскільки запаси починали підходити до кінця, а до озимих (першого хліба) було ще довго. Якщо в цей час хліб зростав у ціні, то говорили про погані врожаї в майбутньому.

У народі кажуть, яка погода цього дня – такою й буде весна:

  • сонце гріє – весна буде ранньою і теплою;
  • хуртовина почалася – до пізньої весни;
  • день видався теплий – навесні буде багато дощів.

Що не можна робити

  • злитися, лаятися і ображати інших;
  • відмовляти в допомозі;
  • шити, в'язати, стригти нігті, волосся;
  • не слід міняти постіль, а також братися за важку роботу і починати нові справи – користі не буде. 
  • сьогодні не можна в'язати жодних вузлів, адже так можна накликати біду.

Що просять у преподобної Ксенії

Свята Ксенія – покровителька всіх жінок з її ім'ям і помічниця для інших. До неї звертаються з молитвами в хворобах, під час вагітності, просять про щасливе сімейне життя і вдале заміжжя.

Вважається, що в день Ксенії потрібно зробити якийсь добрий вчинок: допомогти тому, хто потребує, провідати хворих або літніх людей, дати добру пораду – повернеться сторицею. 

Нагадаємо, 24 січня відзначається День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти та Міжнародний жіночий спортивний день. Віряни вшановують пам’ять преподобної Ксенії.

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Теги: свята свято календар

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