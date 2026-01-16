Головна Країна Суспільство
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 16 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 січня у світі відзначають Всесвітній день «The Beatles», вшановуючи легендарну четвірку з Ліверпуля. Віряни вшановують пам'ять Поклоніння чесним оковам святого апостола Петра.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день «The Beatles»

16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Свято було встановлене ЮНЕСКО 2001 року. Дата обрана не випадково: саме 16 січня 1957 року в Ліверпулі відкрився клуб «The Cavern», де розпочинали свій шлях нікому не відомі молоді музиканти. Гурт справив потужний вплив на розвиток світової рок-музики та культури загалом, ставши справжньою легендою.

Міжнародний день гострої та гарячої їжі

16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Кожного року 16 січня традиційно відзначається Міжнародний день гострої та гарячої їжі (International Hot and Spicy Food Day). Гурмани всього світу додають пекельні приправи та спеції до своєї їжі, щоб насолодитися незвичним смаком повсякденних страв.

Майже кожна національна кухня має рецепт страви з великою кількістю гострих спецій та прянощів. Користь цих пекельних приправ – у їхній властивості доповнювати смак їжі та пробуджувати відчуття голоду, але не переїдати при цьому.

Релігійні свята та їхня історія

Поклоніння чесним оковам святого апостола Петра

16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

16 січня православна церква згадує дивовижне визволення апостола Петра з в’язниці. Близько 42 року за наказом царя Ірода Агріппи святого Петра кинули за ґрати за проповідь християнства та закували у два залізні ланцюги (окови). Уночі до темниці з’явився Ангел Господній, окови самі розпалися, і апостол безперешкодно вийшов на волю.

Ці окови були знайдені пізніше християнами і стали великою реліквією, яка має потужну силу зцілення. Згодом для них збудували храм у Римі (Сан-П'єтро-ін-Вінколі), де вони зберігаються й донині.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що за погодою цього дня можна передбачити майбутнє літо:

  • Якщо на деревах іній – літо буде дощовим;
  • якщо завірюха та хуртовина – літо буде прохолодним;
  • сонячний та ясний день обіцяє потужний врожай зернових;
  • якщо вітер дме з півночі – чекайте на тривале похолодання.

У народі цей день також називали «Петра-Вериги». Господарі перевіряли запаси сіна та кормів для худоби, вважаючи, що половина зими вже минула.

Історичні події

  • 929 рік – Абд Ар-Рахман III успадковує титул еміра Кордови і проголошує халіфат;
  • 1780 рік – англійський флот під командуванням адмірала Джорджа Родні розбиває іспанців «у місячному сяйві» поблизу мису Св. Вікентія і знімає облогу Гібралтару;
  • 1918 рік – Мала Рада ухвалює закон про Армію Української Народної Республіки;
  • 1919 рік – у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створюється Українська республіканська капела;
  • 1920 рік – в Парижі відбувається перше засідання Ради Ліги Націй без участі США;
  • 1924 рік – іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра;
  • 1957 рік – у Ліверпулі відкривається The Cavern Club, в якому починає виступати група The Beatles;
  • 1964 рік – на бульварі Сансет (Беверлі-Гіллз, Каліфорнія) відкривається нічний клуб Whisky a Go Go, що стає стартовим майданчиком для The Doors, Alice Cooper, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N Roses, AC/DC, Mötley Crüe;
  • 1969 рік – чеський студент Ян Палах здійснює акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року;
  • 1984 рік – Майкл Джексон отримує 8 статуеток «Греммі» за альбом Thriller;
  • 1991 рік – коаліція 28 країн на чолі зі США вступає у війну в Перській затоці проти Іраку, що було відповіддю на вторгнення Саддама Хусейна в Кувейт;
  • 1992 рік – Буркіна-Фасо визнає незалежність України;
  • 1997 рік – компанія Microsoft випускає Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку;
  • 2002 рік – Рада Безпеки ООН голосує за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан;
  • 2003 рік – Верховна Рада ухвалює Цивільний кодекс України;
  • 2006 рік – Елен Джонсон-Серліф склає присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці;
  • 2014 рік – в Україні ухвалюють «закони про диктатуру».

Іменини

День ангела святкують: Петро, Максим, Іван, Георгій, Нестор.

Читайте також:

