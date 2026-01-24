24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 24 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 січня 2026 року в Україні відзначають День зовнішньої розвідки України. У церковному календарі цей день присвячений пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки, а світський календар нагадує про важливість освіти та культури спілкування.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День зовнішньої розвідки України

24 січня в Україні святкують День зовнішньої розвідки. Саме 24 січня 1919 року створили перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці. 2018 року президентом України це свято було затверджено офіційно.

Цього дня вшановують особливий внесок офіцерів, завдяки праці яких зберігається суверенітет і незалежність нашої держави. Ще в минулому столітті зовнішня розвідка допомагала захистити громадян України від впливу недоброзичливо налаштованих сторін. Щось схоже на сучасну зовнішню розвідку існувало навіть за часів Гетьманщини (XVII століття).

Свято запровадили, щоб відзначити значний внесок розвідників у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

Міжнародні свята

Міжнародний день освіти

24 січня святкують Міжнародний день освіти. Його створили лише у грудні 2018 року під час міжнародної конференції. На ній обговорювали різноманітні проблеми сучасної освіти і відбулася вона в Брюсселі. Запропонували створити свято представники африканської країни Нігерії. Ідея була такою: щороку 24 січня проводити заходи на певну тему, яка пов’язана з проблемами сучасної освіти.

Ідею африканської країни підтримали 58 держав-членів конференції. Було складено відповідну резолюцію на підтримку якісної рівноцінної освіти, яка була б доступна для кожної людини незалежно від її національності, статі та соціального стану. У засадах ООН вказано, що кожна людина повинна мати доступ до якісної освіти. Освіта допомагає людині стати грамотною, отримати впевненість у собі, забезпечити добробут для себе та своєї родини в майбутньому.

Міжнародний жіночий спортивний день

Міжнародний жіночий спортивний день (International Women’s Sports Day) родом із Франції, відзначається щороку 24 січня.

Це свято було затверджено за підтримки Міністерства спорту та Державного секретаріату питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією. У 2014 році гостро стояла проблема сексуалізації та насилля щодо жінок у спортивній сфері. Тому було прийнято рішення про те, що необхідно провести заходи щодо покращення рівня життя та здоров’я французьких спортсменок.

Релігійні свята та їхня історія

День святої преподобної Ксенії Римлянки

За новоюліанським календарем православна церква вшановує пам’ять святої Ксенії (у миру Євсевії). Вона народилася в Римі в родині сенатора. Аби уникнути шлюбу та присвятити себе Богу, вона таємно втекла на острів Кос, а згодом – до міста Міласа (Карія), де заснувала жіночий монастир. Преподобна вела надзвичайно суворе аскетичне життя і прославилася як благочестива наставниця та чудотвориця. Вважається, що вона була «світлом для всіх», хто шукав духовної розради.

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Ксенія-напівзимниця», адже вважалося, що половина зими вже за плечима. За прикметами 24 січня судили про майбутню весну:

Ясна погода – весна буде теплою та сонячною;

Метелиця на Ксенію – чекайте на затяжну весну та неврожай;

Хмари пливуть високо – настане швидке потепління;

На небі багато зірок – до швидких перепадів температури.

Історичні події

1848 – у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись «золотою лихоманкою».

1859 – Дунайські князівства об'єдналися у Волощину та Молдову, попередника Румунії.

1861 – У Петербурзі вийшов друком перший номер українського щомісячника «Основа».

1895 – встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі – Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвинув швидкість 136,29 миль/год (близько 220 км/год).

1907 – В Англії організовано перший скаутський загін.

1918 – у ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України.

1923 – у Харкові створено літературну спілку «Гарт».

1935 – в американському місті Річмонд надійшла у продаж перша партія банкового пива під назвою «Пінисте пиво Крюгера» («Krueger Cream Ale»).

1942 – в Комі АРСР (РРФСР) почалось перше в історії ГУЛАГу повстання ув'язнених.

1976 – сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл.

1984 – у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з'явились перші комп'ютери «Макінтош» – перший персональний комп'ютер, що використовує графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу.

1986 – американський космічний апарат «Вояджер-2» став першим штучним об'єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.

1992 – Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.

2010 – фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії.

2011 – вибух в аеропорту Домодєдово.

2015 – російські терористи «ДНР» обстріляли з «градів» Маріуполь, внаслідок чого загинуло 30 осіб.

Іменини

День ангела святкують: Ксенія (Оксана), Герасим, Денис, Іван, Микола, Павло.