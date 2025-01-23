День зовнішньої розвідки України: привітання у прозі, віршах та листівках

Українська зовнішня розвідка існує понад сто років, але професійне свято цієї структури було запроваджено лише у 2018 році

24 січня відзначається День зовнішньої розвідки України. Хоча історія української зовнішньої розвідки налічує понад сто років, офіційне професійне свято цієї структури було запроваджено лише у 2018 році.

«Главком» підготував найкращі привітання з Днем зовнішньої розвідки України у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.

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Історія свята – Дня зовнішньої розвідки України

Щороку 24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Українська зовнішня розвідка існує понад сто років, але професійне свято цієї структури було запроваджено лише у 2018 році указом тодішнього президента Петра Порошенка.

«Ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України постановляю: установити в Україні День зовнішньої розвідки України, який відзначати щороку 24 січня», – йдеться в указі.

Обрану дату святкування визначили з огляду на історичні події: саме 24 січня 1919 року, в період Директорії Української Народної Республіки, було створено перший загальнодержавний підрозділ зовнішньої розвідки. Ця структура займалася збором інформації про ворогів УНР та вивченням можливостей для співпраці чи протидії з іншими державами.

Привітання з Днем зовнішньої розвідки України 2025 у прозі

Вітаємо з професійним святом мужніх, сміливих, відважних та незламних працівників зовнішньої розвідки України! Бажаємо Вам міцного здоров’я, непохитної сили волі та віри у себе, Божої допомоги та захисту під час виконання надскладних розвідувальних завдань, а також нових перемог у протистоянні з російським агресором. Дякуємо Вам за самовідданість, високий професіоналізм та вірність Україні! Слава Україні! Героям Слава!

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Вітаю з Днем зовнішньої розвідки! Бажаю завжди бути в курсі всіх подій і вміти розплутувати будь-який клубок завдань. Успіхів, кмітливості і завзятості, а також впевненості, бравих сил і непереможного бойового духу!

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Вітаю всіх українських розвідників з їх святом! Нехай ваша робота буде безпечною, а життя – щасливим. Спасибі вам за службу своїй батьківщині. Віримо, що Україна обов'язково переможе!

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Військова розвідка – нелегка справа, але ти справляєшся з цією роботою на всі сто! Бажаю тобі багато сил, енергії, міцного здоров'я і мирного неба над головою! Нехай удача супроводжує тебе в твоєму нелегкій справі, а кожен день наповнюється новими успіхами і досягненнями!

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Шановні військовослужбовці та співробітники Служби зовнішньої розвідки України! Прийміть щирі вітання з професійним святом! Завдання, які стоять сьогодні перед вашою службою, – надважливі та відіграють головну роль у комплексній тактиці протистояння ворогу. Міцного здоров’я вам і вашим рідним, оптимізму та невичерпної віри у нашу спільну перемогу заради миру!

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Дорогі розвідники, вітаю вас зі святом! Ваша робота є справжнім подвигом. Ви щодня працюєте в найнебезпечніших умовах, щоб захистити нашу країну від ворогів. Дякую вам за вашу сміливість, відвагу та патріотизм. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та мирного неба над головою. Слава Україні!

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Вітаю з Днем зовнішньої розвідки України! Бажаю завжди опинятися в потрібному місці і в потрібний час. Бажаю завжди докопуватися до найважливішої і потрібної інформації. І нехай удача обов'язково супроводжує у всіх починаннях і прагненнях. Бажаю здоров'я, стійкості, незворушності та неймовірних сил!

Привітання з Днем зовнішньої розвідки у віршах

Розвідник, тебе від душі вітаю,

У професії важливих успіхів бажаю.

Здоров'я нехай буде міцним нехай буде,

Країна подвиг твій не забуде!

***

Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Нехай твоє здоров’я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов’ю зігріває нехай сім’я

І повік не залишають нехай друзі.

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

Привітання з Днем зовнішньої розвідки України у яскравих листівках

Нагадаємо, що 22 січня 2025 року Україна відзначала День Соборності. У 1918 році IV Універсалом Української Центральної Ради була проголошена незалежність, а через рік, у 1919-му, у цей же день на Софійській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Так, уперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу.