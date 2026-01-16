Шашлики й танці. Жителі столичного ЖК влаштували вечірку під час блекауту (відео)
Жителі столичного кварталу, переважно молодь, зібралися навколо діджейської установки, щоб зігрітися
Поки столиця живе в режимі екстрених відключень світла та опалення, мешканці столичного ЖК «Комфорт Таун» довели, що українців не залякати темрявою. Згуртувавшись, сусіди організували справжню вечірку просто посеред двору – з музикою, танцями та мангалом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео в соцмережі Threads.
На опублікованих кадрах видно, як десятки мешканців кварталу, переважно молодь, зібралися навколо діджейської установки. Люди в теплих куртках і шапках ритмічно рухаються під музику, тримаючи в руках термоси з чаєм.
«Я люблю свій ЖК. Пункт незламності з шашликами та діджеєм», – підписала відео авторка з ніком beauty_anomalia.
«Музика для всіх, щоб не замерзнуть, люди!» – чути голос за кадром. Атмосферу доповнив розпалений поряд мангал. Поки що невідомо, чи закінчилася вечірка до початку комендантської години, яка у столиці розпочинається опівночі, чи мешканці розійшлися по домівках раніше.
Відео стало вірусним і зібрало багато коментарів. Користувачі Threads у захваті від оптимізму киян.
«У найважчих умовах народжується найсильніша єдність. Оце і є Україна – коли навіть у пункті незламності люди знаходять привід для життя», – зазначає eudaimonia.
«Якби росіяни бачили, як ми переживаємо війну, вони б збожеволіли», – жартує ijustwantyoutoknowwhoiam.
Не обійшлося і без гумору щодо «конспірації». Користувач vdoma_razom іронічно написав: «Ні стида, ні совісті, ні адреси», натякаючи, що теж хотів би приєднатися до свята. А діджею у червоній куртці вже пророкують всеукраїнське турне містами, де вимикають світло.
Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.
Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.
У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці.
Коментарі — 0