Яке релігійне свято відзначається 16 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 16 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 16 січня в церковному календарі – Поклоніння чесним оковам святого апостола Петра

16 січня за новим стилем православна церква відзначає свято Поклоніння чесним оковам святого апостола Петра. Цей день присвячений пам’яті про дивовижне визволення апостола з в’язниці та вшануванню реліквій, що мають потужну благодатну силу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Поклоніння чесним оковам святого апостола Петра

Яке релігійне свято відзначається 16 січня 2026: традиції та молитва фото 1

Близько 42 року за наказом царя Ірода Агріппи апостол Петро був кинутий у в’язницю за проповідь християнства. Його закували у залізні ланцюги (окови) та тримали під посиленою вартою. Проте напередодні суду вночі у темниці з’явився Ангел Господній. Від небесного світла окови самі розпалися, і святий Петро зміг вийти на волю, не помічений вартою.

Згодом ці ланцюги були знайдені вірянами. Християни зберігали їх як дорогоцінну реліквію, помітивши, що вони мають потужний дар зцілення: хворі, торкаючись оков, одужували від важких недуг. Нині головна частина цих ланцюгів зберігається в Римі, у храмі Сан-П'єтро-ін-Вінколі, де щороку тисячі паломників вшановують пам'ять про диво визволення першоверховного апостола.

Молитви дня

О, святий первоверховний апостоле Петре, незламний стовпе віри Христової! Ти, що силою Божою окови залізні розірвав і з темниці вийшов, поглянь на нас, закутих в окови гріхів та скорбот наших. Моли Милостивого Бога, щоб дарував нам визволення від усякого зла, зміцнив наш дух і подав потужну силу для подолання життєвих випробувань. Нехай твої молитви стануть нам захистом, а життя твоє – прикладом вірності Христу до кінця.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву «Петра-Вериги» (слово «вериги» означає ланцюги). Наші предки вважали, що саме сьогодні зима ділиться навпіл:

  • Якщо на Петра-Вериги на деревах багато інею – літо буде мокрим та з потужними грозами.
  • Якщо день видався сонячним і морозним – очікуйте на спекотне і сухе літо.
  • Північний вітер у цей день віщує тривале похолодання та хуртовини.
  • Якщо засіки (запаси зерна та сіна) заповнені більше ніж наполовину – рік буде врожайним та ситим.

На Петра-Вериги господарі обов’язково оглядали запаси кормів для худоби, щоб переконатися, що їх вистачить до першої весняної трави. Також вважалося, що це вдалий день для примирення з тими, з ким ви перебуваєте у сварці – апостол Петро допомагає «розірвати ланцюги» гніву та ворожнечі.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

