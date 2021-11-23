«День сина» – фейк? Як українські ЗМІ підхопили вигадане росіянами свято

22 листопада «ТСН», «Уніан», «Інтерфакс-Україна», УНН, «Люкс ФМ», «Факти», «Обозреватель», «Ракурс», «НВ» і «Апостроф» вітали українців із святом, якого не існує

Низка українських видань та інформагенцій 22 листопада поширили інформацію, що в Україні відзначають «День сина». Цю інформацію розповсюдила велика кількість ЗМІ, серед яких – «ТСН», «Уніан», «Інтерфакс-Україна», УНН, «Люкс ФМ», «Факти», «Обозреватель», «Ракурс», «НВ», «Апостроф».

скріншот з мережі інтернет

Журналісти останнього написали, що «День сина» «має російське коріння, проте останнім часом він набуває все більшої популярності і в Україні». Більшість українських ЗМІ також уточнили, що «історія походження цього свята невідома», що це «неофіційне свято», що в нього «немає традицій» тощо. Попри це, у соцмережах запустили флешмоб, у межах якого користувачі почали публікувати фото зі своїми синами, писати історії з життя тощо.

Деякі медіа назвали це свято «міжнародним» або «всесвітнім». Слова «міжнародний» чи «всесвітній» часто дописують й до інших подібних свят, мабуть, щоб дати їм більшої значимості. Однак ці приписки - маніпуляція. У календарях пам’ятних дат ООН чи ЮНЕСКО немає «Міжнародного дня сина» ані 22 листопада, ані в інші дні. В обох календарях є Міжнародний день дівчаток (11 жовтня), в ООН також згадують про Всесвітній день захисту дітей (20 листопада). Зазначимо, що схоже свято — День захисту дітей – в Україні відзначають 1 червня, згідно з указом Кучми від 1998 року, як і в більшості посткомуністичних країн.

У цих календарях також не фіксують Міжнародного дня матері чи Всесвітнього дня батька. Адже кожна країна сама визначає дати святкувань подібних «днів».

Наприклад, День батька в Сполучених Шатах, які вважають «батьківщиною» свята, відзначають у третю неділю червня, як в Україні, Туреччині, Мексиці, Канаді тощо. Водночас Швеція святкує День батька в другу неділю листопада, так само Естонія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія. В Іспанії День батька відзначається в день Святого Йосипа, який припадає на 19 березня, того ж дня – у Португалії. Схожа картина і з Днем матері: більшість країн відзначають цей День у травні, однак: Норвегія святкує в лютому, Грузія, Ірландія, Велика Британія – у березні, Таїланд – у серпні, Росія – у листопаді.

Дати свят як День матері, День батька та навіть День родини в Україні затверджені указами президентів. А саме: День матері установив відзначати щорічно в другу неділю травня президент Леонід Кучма в 1999 році; День родини – щорічно 8 липня Віктор Янукович у 2011 році; День батька – щорічно в третю неділю червня Петро Порошенко в 2019 році. Натомість жоден з президентів не затверджував День доньки чи День сина.

Англомовні ресурси пропонують вважати «Національним днем синів» 28 вересня або 4 березня, однак найчастіше можна зустріти останню дату, бо так святкують у США. Натомість російськомовні ресурси кажуть про іншу дату – 22 листопада. Схожа історія і з «Днем доньки» англомовні ресурси пишуть, що його варто святкувати в останню неділю вересня (традиції нібито походять з Індії). Натомість російськомовні кажуть про 25 квітня.