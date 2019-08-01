Директор Інституту української мови звернувся до президента та уряду



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Гриценко наголошує, що потрібно чітко визначити шляхи, як йти до україномовної України

Професор запропонував президенту, прем’єру і науковцям реалізувати план і через 5-7 років отримати україномовну Україну

Директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко закликав президента Володимира Зеленського і представників уряду сісти за круглий стіл і вислухати одне одного. Про це професор сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Науковець впевнений, якщо ми хочемо щоб українська мова об'єднала всіх, ми маємо неї навчити.

«Якщо мене почує пан президент, пан прем'єр-міністр, сьогоденний чи завтрашній, я готовий 24 години на добу працювати. У нас є цілісна програма, яку можна реалізувати крок за кроком», - стверджує науковець.

За словами Гриценка, реалізація програми не буде дорого коштувати.

«Насправді ви витрачаєте в десятки разів більше на імітацію, ніж треба було б витратити на науку і чітко визначити оці шляхи, як йти до україномовної України, україномовного середовища», - зазначив Гриценко.

За словами науковця потрібно створити передумови, щоб діти різних національностей були залучені до україномовного середовища. «Бо сьогодні болгарські діти на півдні Одеської області до української мови не долучені. Втрачаючи своє болгарське, вони набувають російськомовності. Румунське населення, молдовське - частина з них охоплена українською мовою, і більш-менш навіть складають ЗНО. Але угорське населення — це катастрофа. Тому що ми, по перше, дозволили Угорщині знищити ті українські громади, які були там з 19-го століття — з побудованими вскладчину школами, церквами. Відбулося «винародовлення», жорстока асиміляція, яка закріплена в Конституції Угорщини. У такий спосіб вони розділили громади на русинів і українців. І оскільки ця громада уже не має необхідної кількості громадян і дітей, щоб піти до школи, то вони фінансово не підтримують ні русинів, ні українців, бо їх уже ніби немає», - розповів Гриценко.

Професор наголошує, що «мова вимагає праці розуму і серця».

«Один приклад наведу. До мене років півтора тому звернулися кілька наших бійців, які повернулися зі Сходу. Сказали: «Сталося так, що десь по дорозі життєвій ми загубили свою рідну українську мову, стали російськомовними. Що нам робити, щоб повернутися?» І бачу зараз, що ці люди, давши собі установку внутрішню, дуже швидко повернулися до української мови. І не відчувають того внутрішнього дискомфорту, як раніше», - впевнений Гриценко.

За словами науковця, «не буде в Україні ближчим часом проблеми мовної», якщо президент, уряд і науковці сядуть за стіл і зможуть обговорити це питання, скласти дуже чіткий план дій і дотримуватися його. «І за 5-7 років ми змінимо Україну у плані культурно-мовному і ментальному до невпізнання», - вважає директор Інституту української мови.

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