«ДНР» без мобільного зв’язку: Бойовики радять мешканцям окупованих територій дзвонити з таксофонів

На окупованому Донбасі люди досі без мобільного зв'язку

На окупованій російськими бойовиками території Донеччини, в так званій «ДНР», людям пропонують телефонувати з таксофонів через те, що на там наразі нема мобільного зв'язку. Про це повідомляють на сайті бойовиків. В «ДНР» заявляють, що робота проросійського мобільного оператора «Фенікс» ускладнена в зв'язку



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У Донецьку біля магазинів проросійського мобільного оператора «Фенікс» простяглися метрові черги з охочих купити картку мобільного зв'язку

На окупованому Донбасі люди досі без мобільного зв'язку

На окупованій російськими бойовиками території Донеччини, в так званій «ДНР», людям пропонують телефонувати з таксофонів через те, що на там наразі нема мобільного зв'язку.

Про це повідомляють на сайті бойовиків.

В «ДНР» заявляють, що робота проросійського мобільного оператора «Фенікс» ускладнена в зв'язку нібито з великою кількістю дзвінків всередині мережі.

Тому бойовики дозволили людям здійснювати безкоштовні дзвінки з усіх таксофонів в «ДНР» на міські номери, номери «Фенікса» та екстрених служб.

Також повідомляють, що таксофони приймають вхідні дзвінки. Можна зателефонувати на номер, вказаний на апараті.

Нагадаємо, 11 січня зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone - останній оператор що працював на непідконтрольних територіях Донбасу. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією. Якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території, то компанія взагалі не зможе відновити зв'язок. «Vodafone-Україна» просить надати їй доступ до окупованих територій для відновлення там зв'язку.

СЦКК взяв до розгляду звернення Vodafone про доступ до пошкодженого кабелю, через який зник зв'язок на непідконтрольній території Донбасу.